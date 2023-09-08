دعاء يوم الجمعة لشفاء أمي المريضة .. تضرع إلى الله وردده بيقين

حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء يوم الجمعة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، والدعاء للمريض يوم الجمعة من أفضل واكثر الأدعية التي يبحث عنها الكثير من المسلمين ، ودعاء يوم الجمعة لشفاء أمي المريضة ، يكون بظهر الغيب مستجاب كما قال نبينا الكريم ، والدعاء للام في حد ذاته عبادة فضلها عظيم ، فليحرص كل منا على دعاء لأمه المريضة بالشفاء والمتوفية بالرحمة في هذا اليوم العظيم .

دعاء يوم الجمعة لشفاء أمي المريضة

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أمي شفاء لا يغادر سقما.

اللهم ارزق أمي العافية من كل وجع.

اللهم ارزقها سلامة في الجسد.

اللهم اغمر أمي بالصحة والعافية.

اللهم ألبس أمي ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفها، وبارك لى في عمرها.

اللهم أذهب البأس رب الناس، واشف أمي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.

اللهم أكف أمي بركنك الذى لا يرام، و احفظها بعزك الذى لا يضام، واشفها أنت الشافي والمعافي.

للهم إني أسألك بعظيم لطفك وكرمك وسترك أن تشفي أمي وتمدها بالصحة والعافية.

اللهم يا مبرئ من السقم، اللهم اشفي أمي من الداء، واكشف لها الدواء، اللهم اجعل جسدها صابرا على البلاء.

اللهم احرس أمي بعينك التي لا تنام.

يا كريم يا ودود يا رحيم يا غفور يا الله اسألك الشفاء لأمي وجميع مرضى المسلمين.

اللهم قر عيني بشفاء أمي وأجعلها ممن ابتليتهم لترفع أعمالهم.

اللهم إن أمي أتعبها المرض وأقعدها فأرفع عنها بلائك وأرحمها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني اشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، اللهم يسر لي السبل،

واهدني لما فيه شفاء لأمي.

اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، ولا ملجأ إلا إليك، لا تجعل أمي تشتكي وجعا ولا ألما.

اللهم انثر العافية في جسد أمي واسقها لذة الصحة واجعلها سالمة معفاة لا تشتكي ضرر.

اللهم أنت أعلم بحال أمي من ومن الأطباء لجأت إليك يا مجيب الدعاء ربي احفظها لي واجعلها قرة عيني،

وبارك لى في عمرها وارزقني برها.

اللهم إنا ندعوك بظهر الغيب أن ترزق أمي وجميع مرضي المسلمين الشفاء العاجل.

اللهم يا ملين الحديد ويا مسهل الشديد، يا مجيب الدعاء، أنت مجيب المضطر إذا دعاه،

يا ملين الحديد يا منجز الوعيد اللهم أسألك أن تشفي أمي اللهم أخرج أمي من الكرب والضيق وخفف عنها الألم.

اللهم أخرج أمي هي وجميع المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.

دعاء لشفاء الأم من المرض مستجاب



اللهم قر عيني وعين أمي بشفائها وأجعلها ممن ابتليتهم لترفع أعمالهم.

اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اشف امي وارفع عنها هذا البلاء واجعله في ميزان حسناتها.

اللهم لا تترك بجسد أمي ألم إلا شفتيه وأرفع عنها وجع البلاء يا الله .

اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اشفي أمي شفاء لا تعب بعده.

يا الله لا شفاء دون أمرك ولا عافية دون أمرك فاشف أمي وأعف عنها ومتعها بنعمة الصحة والمعافاة يا رب.

دعاء مستجاب لشفاء الأم مكتوب

اللهم اشف امي وبارك لي في عمرها ونجها من هذا الابتلاء.

اللهم أسألك السلامة من كل شر والمعافاة لأم أهلكها المرض.

اللهم لا منجي منك إلا إليك أسألك بلطفك وكرمك أن تشفي أمي وتلبسها ثوب العافية.

يا الله يا ذا الجلال والإكرام أسألك بكرمك وفضلك أن تشفي أمي وتخفف وجعها فأنت بها أرحم يا أرحم الراحمين.

اللهم صبر أمي على المرض واجعله تطهيرا لها من الذنوب واعفو عنها بعفوك يا الله.



أفضل دعاء يوم الجمعة للمريض

من الأدعية التي يدعوها الإنسان لنفسه أو لغيره بالشفاء



«أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، ولا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير».



«إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين».



«اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقم أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه».

«اللهم إني أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير».



«الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين».