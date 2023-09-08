مؤسسة سقيا الماء تكرم طالبة لحفظها القرآن الكريم.. فيديو

عرض برنامج "أحلام مواطن" تقريرا عن تكريم مؤسسة سقيا الماء للطالبة إيمان الشيخ لحفظها القرآن الكريم وكتابته.

وقررت مؤسسة سقيا الماء برئاسة مرفت عبد، التواصل مع إيمان الشيخ التى حفظت القرآن الكريم فى عام واحد وصرف مبلغ مالى جيد للغاية تشجيعا لها، حسبما أعلن الاعلامى هانى عبد الرحيم خلال برنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر قناة "صدى البلد".

القرآن الكريم

قالت إيمان الشيخ، إنها حفظت القرآن الكريم فى عام وكتبته بيدها كاملا، ووجهت رسالة قائلة:" ديما استمروا فى حفظ القرآن كان حلمى أحفظ القرآن الكريم ودا حصل بفضل ربنا ودعم أهلى ومعلمتى اقترحت كتابته لأن الكتابة تثبت الحفظ".

وختمت إيمان حديثها قائلة:" كنت حابة أعمل حاجة حلوة أقابل بها الله يوم القيامة"، ورد عليها الإعلامى هانى عبد الرحيم قائلا:" كلنا فخورين بيكى ربنا يجازيكى خير".