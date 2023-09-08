عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين فلاحين حماة الوطن: نؤيد ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة

العمدة بهاء عطا،
العمدة بهاء عطا، امين امانة الفلاحين المركزية بحماة الوطن

قال العمدة بهاء عطا سليم أمين أمانة الفلاحين المركزية بحزب حماة الوطن، نحن نحتفل غدا بعيد الفلاح المصري الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام نعلن تأييدنا ودعمنا لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة  فهو واجب وطني لكل الفلاحين علي ارض مصر الطيبة من جنوبها الي شمالها والشرق والغرب وذلك لعدة اعتبارات قام بها من أجل النهوض بالفلاح المصري ومن اهمها ان الزراعة قضية أمن قومي لمصر.


أضاف العمدة بهاء" في تصريحات له اليوم، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطي أولية للمشروعات الزراعية الكبري والإهتمام بتنمية الريف المصري حيث أن الفلاحين يمثلون الجزء الأكبر من تعداد سكان مصر ولهم دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.

أوضح أن القطاع الزراعي يمثل 15٪ من الناتج القومي كما أن المرأة في القطاع الزراعي تمثل 40٪ ففي عهد الرئيس السيسي قامت العديد من المبادرات لتحقيق الأمن الغذائي منها مشروع الريف المصري الذي يهدف إلى  استصلاح مليون ونصف فدان وهو جزء من المشروعات القومية التي تساهم  في زيادة الرقعة الزراعية و كذلك مشروع توشكي الخير يستهدف استزراع 600000 فدان بالمشاركة مع القطاع الخاص وهو يعكس رؤية الحكومة المصرية في تحقيق طفرة تنموية في القطاع الزراعي  وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوي المعيشة في المناطق الريفية.


وأشار امين فلاحين حماة الوطن، إلي أن القيادة السياسية لم تغفل  مشروعات تطوير البنية التحتية الخاصة بالمناطق الزراعية من طرق وكباري لتسهيل حركة التجارة الزراعية بين المحافظات مما عاد بالاثر الكبير على تسهيل نقل المنتجات الزراعية من اماكن الزراعه الى مناطق الاستهلاك مع توفير المنتجات للأسواق المصرية والتصدير الي الخارج.


أكد العمدة بهاء سليم، علي أن القيادة السياسية كانت حريصة علي وضع تشريعات دستورية لحماية حقوق الفلاحين وتمثيلهم فى المجالس النيابية طبقا للمادة 29 من الدستور تقديرا بدور الفلاح في التنمية وجهودهم المتواصلة عبر السنين في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.

فلاحين المناطق الزراعية الامن الغذائي الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص التنمية الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

فرنسي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي بخصوص المهاجم الجديد.. تفاصيل

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

إعلامي رياضي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن انتخابات الزمالك

موضوعات متعلقة

نائب: البنك الزراعي يعمل على دعم الفلاحين بفكر متقدم..وحقق انتشارا كبيرا بالمحافظات

زراعة الوادي الجديد تناقش منظومة توزيع الأسمدة على الفلاحين

ترشيحاتنا

وزير التعليم يحظر الكلام في السياسة داخل المدارس خلال العام الجديد

دعاء الستر وراحة البال.. ردده تشعر بالهدوء وتفوز برضا الله ومغفرته

تبعات كارثية.. الأمم المتحدة تطالب العالم بإجراءات قوية ضد تغير المناخ

الاستهلاك المفرط.. أكبر خطر يواجه البشرية ويهدد بخراب الأرض وهذه الحلول

تسجيل الغياب بالمدارس في العام الجديد.. وبلاغات عاجلة للأهالي ضد أبنائهم «المتخلفين»

أبرزهم العتال.. 3 مرشحين جدد فى اليوم الخامس لانتخابات الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بودنج الموز والبسكوت.. بأسهل الخطوات

تأثير خطير لتناول السكريات على صحة القلب.. لن تتوقعه

كيف تصنعين من طفلك رجلا يحترم المرأة حين يكبر؟.. طبيبة توضح

ليجرب شعورها.. سيدة مصابة بالسكري تحقن زوجها بالأنسلولين| ماذا حدث؟  

فيديو

صيد الداهرة.. حرفة ارتبطت بطبيعة بورسعيد الجغرافية منذ نشأتها | شاهد

أخدت كل حقوقي الشرعية.. طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح بينهما

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

نصف مليار جنيه.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك المالي قبل رحيله| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ