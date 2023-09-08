أمين فلاحين حماة الوطن: نؤيد ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة

قال العمدة بهاء عطا سليم أمين أمانة الفلاحين المركزية بحزب حماة الوطن، نحن نحتفل غدا بعيد الفلاح المصري الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام نعلن تأييدنا ودعمنا لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة فهو واجب وطني لكل الفلاحين علي ارض مصر الطيبة من جنوبها الي شمالها والشرق والغرب وذلك لعدة اعتبارات قام بها من أجل النهوض بالفلاح المصري ومن اهمها ان الزراعة قضية أمن قومي لمصر.



أضاف العمدة بهاء" في تصريحات له اليوم، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطي أولية للمشروعات الزراعية الكبري والإهتمام بتنمية الريف المصري حيث أن الفلاحين يمثلون الجزء الأكبر من تعداد سكان مصر ولهم دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.

أوضح أن القطاع الزراعي يمثل 15٪ من الناتج القومي كما أن المرأة في القطاع الزراعي تمثل 40٪ ففي عهد الرئيس السيسي قامت العديد من المبادرات لتحقيق الأمن الغذائي منها مشروع الريف المصري الذي يهدف إلى استصلاح مليون ونصف فدان وهو جزء من المشروعات القومية التي تساهم في زيادة الرقعة الزراعية و كذلك مشروع توشكي الخير يستهدف استزراع 600000 فدان بالمشاركة مع القطاع الخاص وهو يعكس رؤية الحكومة المصرية في تحقيق طفرة تنموية في القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوي المعيشة في المناطق الريفية.



وأشار امين فلاحين حماة الوطن، إلي أن القيادة السياسية لم تغفل مشروعات تطوير البنية التحتية الخاصة بالمناطق الزراعية من طرق وكباري لتسهيل حركة التجارة الزراعية بين المحافظات مما عاد بالاثر الكبير على تسهيل نقل المنتجات الزراعية من اماكن الزراعه الى مناطق الاستهلاك مع توفير المنتجات للأسواق المصرية والتصدير الي الخارج.



أكد العمدة بهاء سليم، علي أن القيادة السياسية كانت حريصة علي وضع تشريعات دستورية لحماية حقوق الفلاحين وتمثيلهم فى المجالس النيابية طبقا للمادة 29 من الدستور تقديرا بدور الفلاح في التنمية وجهودهم المتواصلة عبر السنين في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.