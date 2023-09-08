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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تحمى الجلد من الأمراض الخطيرة والعدوى

أمراض الجلد
أمراض الجلد

يعد الجلد الدرع الواقي لمختلف أعضاء وأجهزة الجسم فهو السطح الخارجي له ويتعرض للإصابة بأمراض عديدة.. فكيف تحمى نفسك منه؟

بما أن البشرة تحمي جسمك بعدة طرق، فمن المهم أن تحاول الحفاظ على صحة الجلد، على سبيل المثال، يمكنك استخدام معدات الحماية المناسبة، مثل القفازات والأكمام الطويلة ووسادات الركبة والكوع أو الخوذات للحماية من الجروح والصدمات والخدوش.

إذا تعرضت لجرح أو خدش، قم بتنظيفه على الفور بالصابون والماء الدافئ ووضع ضمادة لحمايتها أثناء شفاءها.

عندما تقضي وقتًا في الخارج، ارتدي أكمامًا وسراويل طويلة واستخدم طارد الحشرات لمنع لدغات الحشرات.

منع حروق الشمس عن طريق التستر واستخدام واقي الشمس عندما تكون في الهواء الطلق.
اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون للحماية الجلد من العدوى .

عند الاستحمام، استخدم الماء الدافئ (وليس الساخن).

استخدم منظفات خفيفة واغسل الجلد بلطف (لا تفرك).

استخدمي المرطبات، مثل اللوشن أو الكريمات أو المراهم، لمنع جفاف الجلد.

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