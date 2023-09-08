عمرو رمزي: شخصيتي في «حيلهم بينهم» فنية وليست إذاعية

تحدث الفنان عمرو رمزي، عن شخصيته في برنامج المقالب الشهير “حيلهم بينهم”.

وأوضح عمرو رمزي، خلال حواره في برنامج "كلام ما بينا"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية مي البحيري، أن الأدوار الفنية التي نقدمها في مثل هذه البرامج، لا تصلح لأن نطلق عليها دور “مُذيع”،، مؤكدا: “لا يمكن الشخص ده يكون مذيع.. هو بيمثل إنه مذيع”.

شخصية فنية

وأضاف عمرو رمزي، الشخصية في “حيلهم بينهم”، تعتبر أول شخصية فنية أقدمها، لافتا إلى أنه يفكر دائما أن يصبح مذيعا، لكن يقف دائما أمام الأفكار التي سيقدمها.

وأشار الفنان عمرو رمزي، إلى أن فيلم “البطة الصفراء” حصل على أفضل دعاية في مصر، لافتا إلى مشاركته في العديد من المسلسلات الدرامية، مثل “المداح” و"بيت الشدة".