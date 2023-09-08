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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو رمزي: شخصيتي في «حيلهم بينهم» فنية وليست إذاعية

الفنان عمرو رمزي
الفنان عمرو رمزي

تحدث الفنان عمرو رمزي، عن شخصيته في برنامج المقالب الشهير “حيلهم بينهم”.

وأوضح عمرو رمزي، خلال حواره في برنامج "كلام ما بينا"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية مي البحيري، أن الأدوار الفنية التي نقدمها في مثل هذه البرامج، لا تصلح لأن نطلق عليها دور “مُذيع”،، مؤكدا: “لا يمكن الشخص ده يكون مذيع.. هو بيمثل إنه مذيع”.

شخصية فنية

وأضاف عمرو رمزي، الشخصية في “حيلهم بينهم”، تعتبر أول شخصية فنية أقدمها، لافتا إلى أنه يفكر دائما أن يصبح مذيعا، لكن يقف دائما أمام الأفكار التي سيقدمها.

وأشار الفنان عمرو رمزي، إلى أن فيلم “البطة الصفراء” حصل على أفضل دعاية في مصر، لافتا إلى مشاركته في العديد من المسلسلات الدرامية، مثل “المداح” و"بيت الشدة".

الإعلامية مى البحيرى الفنان عمرو رمزي المقالب المسلسلات الدرامية برنامج المقالب البطة الصفراء فيلم البطة الصفراء

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