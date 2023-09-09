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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023: نجاح مهني ومالي

برج القوس
برج القوس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

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برج القوس .. حظك اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 : رحلة طويلة

توقعات برج القوس وحظك اليوم السبت 9 سبتمبر 2023

حل القضايا الداخلية بموقف ناضج، المشاكل في المكتب لن تدوم طويلاً وستجعلك أقوى، اليوم جيد للقيام باستثمارات مالية وستكون صحتك أيضًا على ما يرام.

توقعات برج القوس في الحب

سيقضي العشاق وقتًا ممتعًا اليوم، علاقة الحب ستكون أقوى، ومع ذلك، لا تدخل في أي جدال من أي نوع لأن هذا قد يسبب الاحتكاك، يمكن أن يكون حبيبك السابق مثيرًا للمشاكل وعليك أن تكون يقظًا بشأن هذه المشكلة.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

يمكن أن تكون هناك مشكلات بسيطة متعلقة بالصحة على مدار اليوم، قد يصاب مواليد برج العذراء الذين يعانون من مشاكل في القلب بمضاعفات في النصف الأول من اليوم، سيعاني كبار السن من الأرق وألم في المفاصل، تجنب المشكلات المرتبطة بالتوتر من خلال البقاء في جو إيجابي.

برج القوس وحظك اليوم في العمل

استغلال كل فرصة في مكان العمل للنمو مهنيا، سيسافر بعض متخصصي تكنولوجيا المعلومات إلى مكتب العميل بينما ينجح مطورو الأعمال في جلب مفاهيم جديدة.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

رجال الأعمال سيرون النجاح اليوم، فإن وضعهم المالي سيكون جيدًا أيضًا، سيكون لدى بعض المتداولين شركاء جدد ولن يكون هناك نقص في الأموال، التعامل مع جميع القضايا النقدية وديا، أولئك الذين يحالفهم الحظ سوف يرثون ممتلكات عائلية. ط

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