نمو الناتج المحلي السعودي 1.2% في الربع الثاني

نما الاقتصاد السعودي بنحو 1.2% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1%.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنحو 0.2% على أساس فصلي.

وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنحو 2.3% على أساس سنوي، و0.5% على أساس ربعي.

وفيما يتعلق بالأنشطة النفطية، فانخفضت بنحو 4.3% و1.5% على أساس سنوي وربعي على الترتيب.

أما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص فسجل زيادة قدرها 3.3% على أساس سنوي، بينما تراجع 0.9% على أساس ربعي.

فيما زاد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بمقدار 1% على أساس سنوي، بينما انخفض بنسبة 2.5% على أساس ربعي.

ونمت الواردات السعودية بنسبة 4.9% و9% على أساس سنوي وفصلي على الترتيب.

أما فيما يتعلق بالصادرات، فصعدت 0.3% على أساس سنوي، بينما انخفضت 2.7% على أساس ربعي.