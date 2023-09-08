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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحب مصنع The Picnic Factory يكشف تفاصيل مشروعه

مؤسس مصنع The Picnic
مؤسس مصنع The Picnic Factory

تحدث عماد نبيل يعقوب، مؤسس مصنع The Picnic Factory، عن تفاصيل ديكورات المنازل.


وأوضح عمرو رمزي، خلال حواره في برنامج "كلام ما بينا"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية مي البحيري، أنه كلما كان الديكور بسيطا؛ كلما شعر صاحب المنزل براحة نفسية.

وأوضح مؤسس مصنع The Picnic Factory، أن فكرة مصنعه، بدأت بمحاولة مساعدة العمال في الزراعة؛ عن طريق إنشاء أماكن مناسبة للراحة في أثناء فترات العمل، بإعادة استخدام الأخشاب.

تطورات الفكرة

وأضاف عماد نبيل يعقوب، مؤسس مصنع The Picnic Factory، قائلا: "تطورت الفكرة بعد ذلك، وقررت إنشاء مشروع أثاث باستخدام الأخشاب الجديدة، وأسميته The Picnic Factory".

وأشار عماد نبيل يعقوب، إلى أن المصنع ينتج “ترابيزات النزهة” المخصصة لأماكن الراحة، كما أنشأ صفحة على “فيس بوك” تحمل اسم المصنع، وشهدت إقبالا من المواطنين. 

الإعلامية مى البحيرى مصنع The Picnic Factory عماد نبيل يعقوب ديكورات المنازل قناة صدي البلد

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