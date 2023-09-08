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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تراجع أسعار الدواجن اليوم.. اعرف بكام

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن، تراجعا جديدا، وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن بين 64 و65 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 9 سبتمبر 2023

وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 115 و120 جنيها، وبلغت الدواجن الساسو 120 جنيها للمستهلك.


أسعار الفراخ اليوم الجمعة


سعر الفراخ الأمهات البيضاء
تراوح سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء ما بين 54 لـ 55 جنيها.

سعر الفراخ البلدي
- وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 99 جنيهًا.

سعر أوراك الفراخ
- وبلغ سعر كيلو أوراك الفراخ اليوم نحو 75 جنيهًا.
اليوم
سعر الفراخ الساسو
- وصل سعر كيلو الفراخ الساسو لـ 81 جنيها.

سعر دبابيس الفراخ
- بلغ سعر كيلو الدبابيس نحو 70 جنيهًا.

سعر كيلو أوراك الفراخ

- حقق سعر كيلو الأجنحة اليوم نحو 55 جنيهًا.

سعر البانيه
- وتراوح سعر كيلو البانيه اليوم ما بين 155 لـ 160 جنيهًا.
البيض اليوم في أسواق مصر
- سجل سعر البيض الأبيض 115 جنيهًا للكرتونة.

- وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 117 جنيهات.

- ووصل سعر كرتونة البيض البلدي لـ 126 جنيهًا.

سعر الكتاكيت اليوم
- تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 16 لـ 17 جنيه.

- سجل سعر الكتكوت الساسو ما بين 15 لـ 17 جنيها.

 

توقعات بتراجع الأسعار الايام المقبلة 

في مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم، تحدث سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، عن أسباب تراجع أسعار الدواجن في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن أسعار الدواجن لها دور هام في أسعار الدواجن في السوق المصري، وخاصة انه هناك تراجع كبير في أسعار الأعلاف في الأسواق.

سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، أوضح أن الأسعار كانت منخفضة قبل انخفاض أسعار الأعلاف، حيث استقر سعر الدواجن عند 65 جنيها طوال الشهر الماضي، و أسعار الأعلاف انخفضت بنسبة 40% خلال أسبوعين، وهذا ينعكس على استقرار أسعار الدواجن بين 65 و 66 جنيها. 

وتوقع سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، انخفاض الأسعار بشكل كبير خلال الأيام المقبلة في السوق المحلي، وهذا الأمر نظرًا لدخول دورات جديدة، مع زيادة الإنتاج المحلي للدواجن إلى حوالي 3.5 مليون دجاجة يوميًا، مقارنة بـ 2.5 مليون دجاجة في الفترة السابقة. 

سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، أكد أن هناك فجوة كبيرة بين المزرعة والتاجر، ولذلك يدعو لتنفيذ القانون رقم 70 لتحويل محلات بيع الدواجن الحية إلى محلات مجمدة أو مبردة، ويوجد فرق يصل إلى 15 جنيهًا بين سعر المزرعة وسعر المستهلك، ويطالب بتحويل نشاط بيع الطيور الحية إلى البيع المجمد أو المبرد، مما يؤدي إلى استقرار الصناعة وانخفاض أسعارها. 

وتابع سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، أنه كأي صناعة أخرى، يجب وجود قوانين تنظم صناعة الدواجن، وقانون رقم 70 لعام 2009 هو واحد من أهم هذه القوانين، ويجب تنفيذه لتشجيع الاستثمار بشكل أكبر، وتوجد مجازر دواجن في مصر بمستوى عالٍ، حيث يصل تكلفة أقل مجزرة إلى 100 مليون جنيه.
 

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