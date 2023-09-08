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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نسبة الإشغال 120%..الوزير : قطارات التالجو الأولى على العالم فى راحة الركاب

قطارات التالجو
قطارات التالجو

قال الفريق  مهندس كامل الوزير وزير النقل،أنه تم التعاقد على 6 قطارات تالجو بتكلفة 127 مليون دولار، معقبا:" قطارات التالجو الأولى على العالم فى راحة الركاب ونسبة الإشغال 120%".

وأضاف كامل الوزير خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، قائلا:" فيه ناس هتفضل كرهانا مهما عملنا قطارات التالجو نفس درجة القطارات في فرنسا".

توطين صناعة 

أوضح كامل الوزير: أن الرئيس السيسي تدخل لتخفيض الأسعار من المورد الأجنبي، كما أنه تم إبرام أكبر صفقة لتورد 1000 عربة من قطارات البضائع، وتم تنفيذ نظام الإشارات على كافة الخطوط السكك الحديدية، وتم الانتهاء من بعضه وجارى العمل على بعض الخطوط.

وأكمل: الوزارة اتجهت لتوطين صناعة النقل بصورة كاملة، بجانب افتتاح العديد من الورش، بالإضافة إلى تأهيل العنصر البشري من خلال تدريبه على أحدث النظم لأنهم أهم عناصر التطوير.

واختتم حديثه قائلًا:الوزارة تقوم بتأهيل مهندسي الوزارة من خلال الدورات التدريبية، ثم يتم إلحاقهم بالكلية الحربية لمدة 6 أشهر لتعلم الانضباط كافة الأساليب المهنية، بالإضافة إلى تعليمهم اللغة الإنجليزية.

الرئيس السيسي السكك الحديدية الفريق مهندس كامل الوزير الإعلامي مصطفى بكري توطين صناعة النقل توطين صناعة

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