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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتقادات لإيلون ماسك لحجبه خدمة الإنترنت وتعطيل هجوم على البحرية الروسية

صدى البلد

قال إيلون ماسك، يوم الخميس إن شركة أسبيس أكس رفضت طلبًا لتفعيل شبكة الاتصالات الفضائية ستارلينك الخاصة بها لهجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية على السفن العسكرية الروسية في البحر الأسود، مما أثار انتقادات شديدة من المسؤولين الأوكرانيين وغيرهم من المسؤولين الأجانب.

 

عملت السفن الروسية في ميناء سيفاستوبول على البحر الأسود كمنصات إطلاق لصواريخ كروز، والتي تواصل موسكو استخدامها ضد أهداف مدنية.

 

تم الإبلاغ عن رفض خدمة ستارلينك للهجوم على قاعدة بحرية في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا العام الماضي لأول مرة بواسطة سي أن أن. 

 

اعترف ماسك يوم الخميس بأن ستارلينك لم يتم تفعيله مطلقًا في جميع أنحاء المنطقة، وأن اسبيس اكس رفضت طلب التنشيط "على طول الطريق إلى سيفاستوبول" من "السلطات الحكومية". 

 

ودافع عن القرار قائلاً إن "القصد الواضح هو إغراق معظم الأسطول الروسي الراسخ. وإذا وافقت على طلبهم، فستكون سبيس إكس متواطئة بشكل واضح في عمل كبير من أعمال الحرب وتصعيد الصراع". 

 

وأضاف: "على الجانبين الاتفاق على هدنة". "في كل يوم يمر، يموت المزيد من الشباب الأوكراني والروسي من أجل كسب أو خسارة قطع صغيرة من الأرض، مع عدم تغير الحدود إلا بالكاد. وهذا لا يستحق حياتهم". 

 

قال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة إن قرار ماسك كان "خطأ". 

 

وأضاف : يبقى السؤال: لماذا يرغب البعض بشدة في الدفاع عن مجرمي الحرب ورغبتهم في ارتكاب جرائم القتل؟ 

 

قال توم توجندهات، وزير الأمن البريطاني، يوم الجمعة: "عندما تسحب المساعدة من الضحايا فإنك لا تصنع السلام، بل تقف إلى جانب الظالم". 

 

توفر شبكة ستارلينك، التي تديرها شركة سبيس أكس التابعة لشركة ماسك، خدمات الإنترنت في أوكرانيا منذ أن تم تدمير خدمات البلاد في الأيام الأولى للغزو الروسي.

 

استخدمت الحكومة الأوكرانية والجيش، بما في ذلك القوات الموجودة على الخطوط الأمامية، ستارلينك للاتصالات، على الرغم من أن الشركة قلصت قدرتها على استخدامها لتشغيل الطائرات بدون طيار، والتي كانت حاسمة في معركتها ضد الغزو الروسي.

 

اقترح ماسك مرارًا وتكرارًا خططًا لإنهاء الغزو، والتي غالبًا ما تتضمن تنازل أوكرانيا عن الأراضي لروسيا - وهو أمر غير مقبول بالنسبة لكييف - والتخلي عن رغبتها في أن تصبح عضوًا في الناتو.

إيلون ماسك أسبيس أكس السفن العسكرية الروسية بطائرة بدون طيار أوكرانية

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