عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير النقل: أسعار القطار الكهربائي في متناول الجميع| فيديو

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارتي النقل والإسكان، خططتا لخدمة سكان المناطق الجديدة، من قبل توليه الحقبة الوزارية، مشيرا إلى أن عقد تدشين خط المونوريل و القطار الكهربائي السريع كان موقعا قبيل توليه الوزارة.

وأضاف كامل الوزير، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إنه فور توليه وزارة النقل؛ تواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، للبدء في المشروع، موجها الشكر للجنة التي شكلت من قبل وزارة الإسكان، في التواصل مع النقل، لتنفيذه.

القطار الكهربائي

وأوضح الوزير: بدأنا تدشين وسائل مواصلات للمدن الجديدة؛ لخدمة المواطنين، بالتنسيق مع الشركاء الصينيين، والقطار الكهربائي ساعد موظفي العاصمة الإدارية في التنقل، والمرحلة الثالثة من القطار تمتد من العين السخنة إلى الماسة بالعاصمة، والمرحلة الرابعة ستخدم مواطني العاشر من رمضان للعبور الجديدة.

وأضاف كامل الوزير: أي وسيلة مواصلات جديدة تشهد ضعفا في نسبة الإشغال، وهذا ما حدث خلال افتتاح القطار الكهربائي الجديد، منوها بأن القطار يشهد نسبة إشغال بين 120 و130% في فترات ذهاب وعودة الموظفين، وخاصة من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن زمن التقاطر بين رحلات القطار الكهربائي، وصل إلى 15 دقيقة في ساعات الذروة، وتقل في غير تلك الفترات، وأسعار تذاكر القطار في متناول الجميع.

الإعلامي مصطفى بكري العاشر من رمضان العين السخنة الفريق كامل الوزير القطار الكهربائي القطار الكهربائى الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

مهاجم سوبر .. الأهلي يحسم صفقة فرنسية قريبا

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

قرار عاجل بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس خلال العام الجديد

إعلامي رياضي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن انتخابات الزمالك

ترشيحاتنا

مفاجأة غير متوقعة عن أسعار السجائر في الأسواق

كامل الوزير: لدينا 18 ميناء تجاريا و3 شركات لتشغيل الحاويات والأرصفة..فيديو

السبيل للحفاظ على مواردنا الطبيعية| جهود حكومية لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك.. منصة “حوار” و"منتدى الفكر" أهم الوسائل

وزير النقل: أسعار القطار الكهربائي في متناول الجميع| فيديو

الأسعار مفاجأة.. التموين تزف بشرى بشأن التخفيضات في معارض أهلا مدارس بالدقهلية

موقع متميز ونيل وطاقة متجددة ومواد معدنية| الموارد الطبيعية ثروة مصر القومية.. خير في اليابس والماء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأعشاب الطبيعية.. طرق فعالة لعلاج ديدان البطن عند الأطفال

طريقة عمل بودنج الموز والبسكوت.. بأسهل الخطوات

تأثير خطير لتناول السكريات على صحة القلب.. لن تتوقعه

كيف تصنعين من طفلك رجلا يحترم المرأة حين يكبر؟.. طبيبة توضح

فيديو

تصريح مستفز.. الحجاب والأخلاق يضعان الفنانة نسرين أمين في مرمى النقد

صيد الداهرة.. حرفة ارتبطت بطبيعة بورسعيد الجغرافية منذ نشأتها | شاهد

أخدت كل حقوقي الشرعية.. طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح بينهما

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ