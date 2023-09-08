وزير النقل: أسعار القطار الكهربائي في متناول الجميع| فيديو

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارتي النقل والإسكان، خططتا لخدمة سكان المناطق الجديدة، من قبل توليه الحقبة الوزارية، مشيرا إلى أن عقد تدشين خط المونوريل و القطار الكهربائي السريع كان موقعا قبيل توليه الوزارة.

وأضاف كامل الوزير، خلال لقائه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إنه فور توليه وزارة النقل؛ تواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، للبدء في المشروع، موجها الشكر للجنة التي شكلت من قبل وزارة الإسكان، في التواصل مع النقل، لتنفيذه.

القطار الكهربائي

وأوضح الوزير: بدأنا تدشين وسائل مواصلات للمدن الجديدة؛ لخدمة المواطنين، بالتنسيق مع الشركاء الصينيين، والقطار الكهربائي ساعد موظفي العاصمة الإدارية في التنقل، والمرحلة الثالثة من القطار تمتد من العين السخنة إلى الماسة بالعاصمة، والمرحلة الرابعة ستخدم مواطني العاشر من رمضان للعبور الجديدة.

وأضاف كامل الوزير: أي وسيلة مواصلات جديدة تشهد ضعفا في نسبة الإشغال، وهذا ما حدث خلال افتتاح القطار الكهربائي الجديد، منوها بأن القطار يشهد نسبة إشغال بين 120 و130% في فترات ذهاب وعودة الموظفين، وخاصة من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن زمن التقاطر بين رحلات القطار الكهربائي، وصل إلى 15 دقيقة في ساعات الذروة، وتقل في غير تلك الفترات، وأسعار تذاكر القطار في متناول الجميع.