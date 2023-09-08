حفيدة محمد عبد الوهاب: لم يكن هناك خلاف بين جدي وأم كلثوم

قالت زينب أباظة حفيدة موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب أن أسرة عبد الوهاب كانت تجتمع كل يوم جمعة في منزل عبد الوهاب مشيرة الى انها كانت مجنونة مزيكا وغناء ولكن جدها رفض عملها في الفن.

حفيدة محمد عبد الوهاب تكشف عن تفاصيل في حياة جدها

وكشفت زينب أباظة حفيدة عبد الوهاب خلال لقائها مع الاعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة ان عبد الوهاب كان يشعر بالوحدة رغم أصدقائه الكثيرين.

وأشارت زينب أباظة إلى أن عبد الوهاب كان ينصحني بالتفكير أولا قبل الكلام نافية ما تردد عن وجود خلافات بين عبد الوهاب وأم كلثوم، مؤكدة أن هناك صداقة كبيرة كانت تجمهما.

كما كشفت نجلته خلال اللقاء الذي يذاع الجمعة القادمة على شاشة الحياة ٨ مساءا العديد من أسرار وكواليس حياة الموسيقار الراحل عبد الوهاب موضحة حقيقة إصابته بالوسواس القهري، ولماذا رفض التحاق أبنائه في مجال الفن.

كما كشفت نجلة عبد الوهاب خلال اللقاء علاقته بالرؤساء والملوك.

فيما أوضحت حفيدة عبد الوهاب زينب اباظة كواليس علاقته بام كلثوم وحقيقة خلافه معها ، كما كشفت عن المطرب المفضل لدى عبد الوهاب وعلاقته بالفنان ايهاب توفيق.

واوضحت حفيدة عبد الوهاب خلال اللقاء علاقته بعائلته والأشياء التي كان يكرهها والتي يأتي في مقدمتها عدم الالتزام بالمواعيد.