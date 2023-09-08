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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف القرن.. رجل نرويجي يعثر على مجوهرات نادرة

مجوهرات
مجوهرات

مجوهرات نادرة عثر عليها رجل نرويجي تعود إلى القرن السادس الميلادي، وذلك بعدما امتثل لنصيحة أطبائه بزيادة حركته البدنية، باستخدام جهاز كشف معادن اشتراه حديثا.

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مجوهرات لافتة... بوسي تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

 

ونقل بيان لجامعة ستافنجر عن إيرليند بور قوله "ظننت بدايةً أنها قطع من الشوكولا أو تابعة للكابتن سابيلتان"، وهو شخصية خيالية شهيرة لقرصان نرويجي.

 

وأعلنت الجامعة أن ما اكتُشف عبارة عن تسع قطع ومجموعة من الحبيبات كانت تشكل سابقًا قلادة فاخرة من الذهب، بالإضافة إلى ثلاثة خواتم من المعدن نفسه.
 


واكتشف عالم الآثار الهاوي هذه القطع في نهاية أغسطس في أرض لأحد المزارعين قرب ستافنجر.

 واشترى الرجل الخمسيني الذي كان يرغب في طفولته في أن يصبح عالم آثار، جهاز كشف معادن لتشجيع نفسه على الخروج من المنزل وزيادة حركته البدنية، نزولًا عند توصية طبيبه ومعالجه الفيزيائي.

 

مجوهرات نرويجي

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