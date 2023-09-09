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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن حصيلة عملياتها ضد داعش في سوريا والعراق خلال أغسطس

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، أنها نفذت 36 عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا وذلك خلال أغسطس الماضي.

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، “إن شراكتنا مع قوات الأمن العراقية و(قوات سوريا الديمقراطية) ضرورية لمواجهة التحديات التي يفرضها تنظيم داعش في المنطقة، وسيظل شركاؤنا منخرطين بقوة لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم.

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والشهر الماضي، أعلنت القيادة أن قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش نفذ 31 عملية ضد التنظيم في سوريا والعراق خلال شهر يوليو، مشيرةً إلى أن لعمليات أسفرت عن اعتقال 30 عنصرًا من التنظيم خلال المدة الزمنية نفسها، ومقتل خمسة آخرين.

وفي سوريا وحدها، نفذت قوات التحالف 11 عملية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية، أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من التنظيم واعتقال ستة آخرين.

وبلغ عدد العمليات في العراق 20 عملية نفذتها قوات التحالف مع "حلفائها المحليين"، أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر التنظيم، واعتقال سبعة آخرين.

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