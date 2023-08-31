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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يدعو إلى إنهاء القتال في شرق سوريا ويحذر من عودة داعش

صدى البلد

دعا الجيش الأمريكي إلى إنهاء القتال المستمر منذ أيام بين الجماعات المتنافسة المدعومة من الولايات المتحدة في شرق سوريا يوم الخميس، محذرا من أن ذلك قد يساعد في عودة تنظيم داعش.

 

ووفقا لما نشرته وكالة الأسوشيتد برس، كان القتال الذي اندلع يوم الاثنين – وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا وإصابة العشرات في محافظة دير الزور الشرقية الغنية بالنفط – هو الأسوأ منذ سنوات. شرق سوريا هو المكان الذي يتمركز فيه مئات من القوات الأمريكية منذ عام 2015 للمساعدة في قتال مسلحي داعش.

 

دارت الاشتباكات بين أعضاء قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد ضد حليفها السابق مجلس دير الزور العسكري الذي يقوده العرب وبعض رجال القبائل العربية الإقليمية الذين وقفوا إلى جانبهم.

 

وقالت قوة المهام المشتركة، في بيان، إنها تواصل مراقبة الأحداث عن كثب في شمال شرق سوريا، مضيفة: "ما زلنا نركز على العمل مع قوات الدفاع السورية لضمان الهزيمة الدائمة لداعش، دعماً للأمن الإقليمي والاستقرار". 

 

وقعت اشتباكات متفرقة في أجزاء مختلفة من المنطقة على طول الحدود مع العراق يوم الخميس، وورد أن الجانبين استقدما تعزيزات.

 

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية والمجلس يوم الأربعاء أن أحمد خبيل، المعروف باسم أبو خولة، لن يتولى قيادة مجلس دير الزور العسكري بعد الآن. وتم فصله وأربعة آخرين من قادة الميليشيات بسبب تورطهم المزعوم في "جرائم وانتهاكات متعددة"، بما في ذلك تهريب المخدرات.

 

كما تمت إقالة خبيل بسبب "التنسيق مع جهات خارجية معادية للثورة"، في إشارة على ما يبدو إلى اتصالاته المزعومة مع الحكومة السورية في دمشق وحلفائها الإيرانيين والروس.

 

وأثارت الجولة الأخيرة من الاشتباكات مخاوف من حدوث المزيد من الانقسامات بين قوات سوريا الديمقراطية وحلفائها في شرق سوريا، حيث كان تنظيم داعش يسيطر ذات يوم على مساحات كبيرة من الأراضي وحيث لا يزال مقاتلو الجماعة المتطرفة يشنون هجمات من حين لآخر.

 

وقال الجيش الأمريكي: "إن الانحرافات عن هذا العمل الحاسم تؤدي إلى عدم الاستقرار وتزيد من خطر عودة ظهور داعش". "يجب أن يتوقف العنف في شمال شرق سوريا، وأن تعود الجهود إلى إحلال السلام والاستقرار في شمال شرق سوريا، خالية من تهديد داعش".

 

يوجد ما لا يقل عن 900 جندي أمريكي في شرق سوريا، إلى جانب عدد غير معلوم من المقاولين. إنهم يتشاركون مع قوات سوريا الديمقراطية للعمل على منع عودة تنظيم داعش.

الجيش الأمريكي سوريا أسواق الولايات المتحدة

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