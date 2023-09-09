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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ببنطال جينز مقطع.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت إطلالة ناعمة وساحرة.

 

تفاصيل إطلالة الإعلامية ياسمين الخطيب 

 

تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت بنطال جينز مقطع من منطقة الارداف باللون الثلجي، وعليه توب كن باللون الاسود، وقد اختارت حقيبة باللون الاخضر من الجلد وحذاء بنفس اللون.

 

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وتركت ياسمين الخطيب خصلات شعرها منسدلا عبر أكتافها وظهرها بتسريحة أنسابية وناعمة.

 

أما من الناحية الجمالية، فقد وضعت ياسمين الخطيب بعض اللمسات الناعمة من المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

ولم تتكلف ياسمين الخطيب، في ارتداء الإكسسورات، وقد اكتفت بارتداء قرطين وقلادة ناعمة باللون الذهبي .

 

ياسمين الخطيب

 

ياسمين الخطيب
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