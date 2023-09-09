وكيل الزراعة بالغربية: مصر تنتج 60% من استهلاك العالم من الياسمين

قدم برنامج “مانشيت” تقديم الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، فقرة خاصة فى “شبرا بلولة" المكان الأكثر تميزًا في مصر لإنتاج الياسمين.

وخلال الفقرة، قال الدكتور خالد أبو شادى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية: “متواجدون دائما مع الفلاح”، مشيرا إلى أن محصول الياسمين من المحاصيل المعمرة، والذى دخل القرية منذ 70 سنة.



وأضاف أنه يتم إنتاج 60% من استهلاك العالم من الياسمين فى مصر، موضحا أنه يتم استخلاص زيت الياسمين من النبتة، حيث أن الفدان ينتج من 6 إلى 8 أطنان فى العام ويستخلص منها عجينى الياسمين، وكل طن يخرج 3 كيلو عجينة ما يساوى 24 كيلو للفدان فى الموسم.

