عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استبعاد بعض المحاصيل.. كيف عملت مصر على ترشيد الموارد المائية في الزراعة

صدى البلد

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن مصر اتخذت إجراءات عديدة للحفاظ علي الموارد المائية وعدم إهدار مياه النيل والموارد المائية.

وقال الدكتور نادر نور الدين أن الدولة المصرية اتخذت استراتيجية من 3 محاور بشأن الموارد المائية، الأول يكمن في تنمية الموارد المائية المتاحة، المحور الثاني منع الإهدار وترشيد استهلاك المياه، والمحور الثالث هو تغيير السياسات الزراعية.

كيف عملت مصر علي ترشيد الموارد المائية في السياسات الزراعية

واوضح نور الدين في تصريحات خاصة لـ “ًصدى البلد”، أن بخصوص المحور الثالث بخصوص السياسات الزراعية، فالدولة المصرية عملت علي تقليل واستبعاد المحاصيل المستنزفة للمياه أو عالية الإستهلاك للمياه، كما قمنا بتحديد مساحة الأرز التي تزرع سنويآ بحيث تكون 1.1 مليون فدان، بدلآ ما كان 2 مليون فدان وهذا لنوفر قدر من المياه.

منع الإهدار.. نادر نور الدين يوضح إستراتيجية مصر للحفاظ على الموارد المائية

واضاف اننا قمنا ايضآ بتثبيت حجم زراعة قصب السكر وعدم زيادتها لأنه يستهلك قدر كبير من المياه، علي الرغم من أن مصر لديها عجز 20% في إنتاج السكر واننا نستورد مليون طن كل عام لسد احتياجاتنا، فقد قلنا أن أي أي عجز في زراعة محصول السكر نعوضه عن طريق زراعة بنجر السكر لأنه أقل استهلاكا للمياه علي عكس القصب، وعملنا علي تثبيت المساحات الحالية المزروعة في الصعيد بسبب الخبرات المتراكمة لأهل الصعيد في زراعة القصب وعلي مدار آلاف السنين منذ القدماء المصريين.

استبعاد زراعة الموز في الصيف لإستهالكه الكثير من المياه

وأكمل أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن الإجراء الثالث الذي تم إتخاذه من جانب الدولة المصرية في السياسات الزراعية لترشيد المياه هو منع زراعة الموز الصيف ورجعوه محصول شتوي فقط، واننا كنا قد طورنا انتاج الموز بحيث نستطيع زراعته على طوال العام ولكن الموز من المحاصيل التي تستهلك الكثير من المياه لذلك كان الإكتفاء بزراعته في الشتاء فقط، كما انه يكون في فصل الصيف أكثر عرضه للتلف عن فصل الشتاء، وبذلك نكون قد تحكمنا في أكثر ثلاث محاصيل مستهلكه للمياه. 

الموارد المائية ترشيد الموارد المائية كيف عملت مصر علي ترشيد الموارد المائية في السياسات الزراعية السياسات الزراعية الدكتور نادر نور الدين الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة كلية الزراعة جامعة القاهرة إجراءات عديدة للحفاظ علي الموارد المائية زراعة الموز استبعاد زراعة الموز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

الثلاثة ولعوا في الشقة بالراجل ومراته.. جريمة مروعة بإمبابة | والسبب مثير

قرار عاجل بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس خلال العام الجديد

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

تغير مفاجئ بداية من غد.. تفاصيل الساعات القادمة في الطقس

حزين.. عمر ربيع ياسين يعتب على الأهلي بسبب والده

ترشيحاتنا

شوقى علام: الهدف من دور وهيئات الإفتاء رفع كفاءة الأداء الإفتائي

زيلينسكي: شركاؤنا خففوا العقوبات المفروضة على روسيا

ممنوعة من الغناء في 6 دول| تعرف على سارة زكريا بعد أزمة حفلها بالساحل الشمالي.. هاجمت أم كلثوم

نقل لاعب منتخب مصر للمستشفى بعد انتهاء مباراة إثيوبيا

شاهد.. احتفال فيتوريا بهدف تقدم الفراعنة في شباك إثيوبيا

عربيات الغلابة .. 5 سيارات مستعملة تحت 150 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حل الخلاف بينهما.. صور طليقة حسن شاكوش قبل وبعد الشهرة

بعد لوك الغجرية.. أبرز إطلالات أمينة خليل على السوشيال ميديا

طرق فعالة لعلاج السخونة الداخلية في الجسم

فقدان الوزن علامة على الإصابة بنوع من السرطان.. تعرف على أعراضه

فيديو

ظهور سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة الهارب في هذا البلد/فيديو جراف

تصريح مستفز.. الحجاب والأخلاق يضعان الفنانة نسرين أمين في مرمى النقد

صيد الداهرة.. حرفة ارتبطت بطبيعة بورسعيد الجغرافية منذ نشأتها | شاهد

أخدت كل حقوقي الشرعية.. طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ