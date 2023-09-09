متحدث الزراعة: سنشهد الموسم المقبل للقمح توفير تقاوى معتمدة جديدة

عقب الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، على إحتفال مصر غدا بالذكري الـ 71 بعيد الفلاح، إن الرئيس السيسى دائما ما يقدم التهنئة للفلاح المصرى فى عيده على ما قدمه من جهود لخدمة الدولة المصرية.



وأضاف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن مبادرة حياة كريمة مخصصة لفلاحين مصر وكل سكان المناطق الريفية لتحويل حياتهم لحياة كريمة.



وتابع الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة: “سنشهد الموسم المقبل للقمح توفير تقاوى معتمدة جديدة، وطبقنا هذا العام منظومة حوكمة الأسمدة والقيام بعملية المراقبة من خروجها من المصنع حتى تصل لـ يد الفلاح”.