تنفيذ 410 ألف صفقة تداول بالبورصة الأسبوع الماضي

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية 14.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، فى حين بلغت كمية التداول نحو 4.206 مليار ورقة منفذة على 410 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 24.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.216 مليار ورقة منفذة على 445 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.

واستحوذت الأسهم على 81.87% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 18.13%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 5.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 744 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 145.7 ألف عملية.