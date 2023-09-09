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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذا ما حذرت منه السفارة الأمريكية في المغرب اليوم.. توابع قادمة

المغرب
المغرب

أصدرت السفارة الأمريكية بالرباط، تنبيها في وقت مبكر من اليوم السبت نصحت فيه المواطنين الأمريكيين، بتوخي الحذر خلال الـ 24 ساعة القادمة تحسبا لحدوث زلازل أو توابع إضافية، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ويراقب المسؤولون الوضع عن كثب، لكن لم تصل إليهم معلومات عن إصابة أو مقتل أي مواطن أمريكي تأثر، وفقًا لبيان أرسل إلى شبكة إن بي سي نيوز.

وأضاف البيان: "نحن نشجع بقوة مواطني الولايات المتحدة في المناطق المتضررة على مراقبة الأخبار المحلية، واتباع تعليمات الطوارئ التي تقدمها السلطات المحلية، والتسجيل في برنامج  المسافر الذكي على step.state.gov لتلقي معلومات الطوارئ الهامة".

وتابع: "نحث المواطنين الأمريكيين في المناطق المتضررة والذين هم آمنون على الاتصال بأحبائهم مباشرة أو تحديث حالتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. يجب على أي مواطن أمريكي في المنطقة المتضررة ويحتاج إلى خدمات طوارئ فورية الاتصال بالسلطات المحلية".

ويسعى الناس في جميع أنحاء المنطقة المنكوبة بالزلزال للعثور على أي ناجين محاصرين تحت الأنقاض وتحريرهم.

وقال منتصر عطري، من قرية أسني الجبلية القريبة من مركز الزلزال، لوكالة رويترز للأنباء إن معظم المنازل هناك تضررت.

وأضاف أن "جيراننا تحت الأنقاض ويعمل الأهالي جاهدين على إنقاذهم باستخدام الوسائل المتوفرة في القرية".

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