عالقون تحت الأنقاض.. اللحظات الأولى لمأساة زلزال المغرب المدمر.. شاهد

بثت فضائية العربية تقرير يوثق اللحظات الأولى عن مأساة زلزال المغرب المدمر، فالمشاهد المدمرة عاشها أهل المغرب في لحظات الزلزال العصيب.

ذكر زلزال المغرب بكارثة زلزال تركيا وسوريا قبل نحو ٧ أشهر والذي خلف معه ٥٠ ألف قتيل.

الزلزال بلغت قوته ٧ درجات والذي يعد من أعنف الهزات في الآونة الأخيرة، قلب حياة المغاربة رأسا على عقب في ثوان.

ورصد التقرير، أن هناك سكان يركضون في الشوارع وأخرون يجلسون فوق كومة من الركام.

الكثير ينتظر أي خبر عن أحباء لهم عالقين تحت الانقاض

وأفادت العربية، أن الكثير ينتظرأي خبر عن أحباء لهم عالقين تحت الانقاض.

اعلنت السلطات المغربية عن وفاة 296 قتيلا فى الزلزال المدمر

في سياق متصل، قالت السلطات المغربية أن الحصيلة الأولية للقتلي بلغت ٢٩٦ قتيلا، فيما تم نقل مئات الجرحى إلى المستشفيات.