عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالقون تحت الأنقاض.. اللحظات الأولى لمأساة زلزال المغرب المدمر.. شاهد

زلزال المغرب
زلزال المغرب

بثت فضائية العربية تقرير يوثق  اللحظات الأولى عن مأساة زلزال المغرب المدمر، فالمشاهد المدمرة عاشها أهل المغرب في لحظات الزلزال العصيب.

ذكر زلزال المغرب بكارثة زلزال تركيا وسوريا قبل نحو ٧ أشهر والذي خلف معه ٥٠ ألف قتيل.

الزلزال بلغت قوته ٧ درجات والذي يعد  من أعنف الهزات في الآونة الأخيرة، قلب حياة المغاربة  رأسا على عقب في ثوان.

ورصد التقرير، أن هناك سكان يركضون في الشوارع وأخرون يجلسون فوق كومة من الركام.

الكثير ينتظر أي خبر عن أحباء لهم عالقين تحت الانقاض

وأفادت العربية، أن الكثير ينتظرأي خبر عن أحباء لهم عالقين تحت الانقاض.

اعلنت السلطات المغربية عن وفاة  296 قتيلا فى الزلزال المدمر

في سياق متصل، قالت السلطات المغربية أن الحصيلة الأولية للقتلي بلغت ٢٩٦ قتيلا، فيما تم نقل مئات الجرحى إلى المستشفيات.

زلزال المغرب زلزال تركيا ٢٩٦ قتيلا الزلزال العصيب تحت الأنقاض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب المغرب

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

الشعب الأصيل بيبلغني بالمخالفات| كامل الوزير: بشرى سارة للمصريين بعد شهرين.. وإعلان مهم بشأن أسعار التذاكر

قرار عاجل من التعليم بمنع ضرب الطلاب بالمدارس في العام الدراسي الجديد

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

ترشيحاتنا

ارتفاع وفيات زلزال المغرب إلى 820 على الأقل وأكثر من 600 جريح

انهيار مروع للمساكن.. ماذا فعل زلزال المغرب برجل وأطفاله؟.. شاهد

قمة العشرين.. اتفاق للسكك الحديدية والموانئ يربط الشرق الأوسط وجنوب آسيا

من تجارة العملة.. صاحب شركة وسيدتين يغسلون 20 مليون جنيه

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

عالقون تحت الأنقاض.. اللحظات الأولى لمأساة زلزال المغرب المدمر.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان: الحزن يؤثر على صحة القلب وقد يؤدي إلى الوفاة

زلزال المغرب.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الهزة الأرضية

تصرف صادم للكلاب والقطط.. كيف تنبأت حيوانات الشارع بزلزال المغرب

نجوى كرم تثير الجدل بفستان يكشف عن رشاقتها| شاهد

فيديو

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ