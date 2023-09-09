زلزال المغرب.. انقطاع الاتصالات ببعض المناطق في إقليم الحوز

أفادت قناة العربية بأن الاتصالات انقطعت ببعض المناطق في إقليم الحوز المغربي جراء الزلزال القوي الذي ضرب الإقليم بقوة 7 درجات علي مقياس ريختر في الساعات الاولي من صباح اليوم.

من جانبها؛ أعلنت وزارة الداخلية المغربية بيانا عنوحالات الوفيات في المناطق المتضررة حيث بلغت الوفيات في الحوز 290 وفاة

و190 في تارودانت و89 في شيشاوة جراء الزلزال بجانب الوفيات في مناطق أخري لم تسمها بعد.

كانت وزارة الداخلية المغربية، اعلنت في وقت سابق من اليوم ارتفاع حصيلة الضحايا والمصابين جراء الزلزال الذي ضرب المملكة.

ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية المغربية تأكيدها على ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا.

