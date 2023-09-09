ضبط 3368 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

شنت مديرية التموين بالمنيا، حملات مكثفة لمتابعة أسواق المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط 3368 مخالفة متنوعة ببعض المحال التجارية وكذلك المخابز خلال شهر أغسطس الماضى، يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية ومدى صلاحيتها .

وأشار الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أن الحملات تمكنت من ضبط 2788 مخالفة للمخابز متنوعة بينها 851 مخالفة خبز ناقص الوزن، 405 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 41 توقف عن التشغيل، 22 تصرف وتجميع فى حصص الدقيق المدعم، 88 مخالفة عدم وجود سجلات ، بالإضافة الى 1381 مخالفة أخرى.

وتمكنت الحملات أيضا من ضبط 580 مخالفة بالأسواق، شملت 97 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار و 85 مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمى، 21 مخالفة صلاحية، 17 مخالفة تراخيص، 22 مخالفة جزارة، 129 سلع مجهولة المصدر، 14 مخالفة مواد بترولية، و 10 مخالفات غش تجارى، و69 مخالفة لتجار تموينيين، بالإضافة إلى 116 مخالفات أخرى.

وأكد وكيل وزارة التموين بالمنيا أن حملات التموين مستمرة بشكل مكثف لضبط الأسواق، مشيرا إلي وجود تنسيق تام بين كافة الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ الحملات الرقابية.