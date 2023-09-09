الرئيس السيسي: عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين خطوة إيجابية لإتاحة الفرص

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة الأفريقية الأروربية المصغرة، التي عقدت على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة اليوم في الهند.

وأكد الرئيس السيسي أن عضوية الاتحاد الافريقي في مجموعة العشرين، تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لإتاحة الفرص، ولوضع أولويات القارة على الأجندة الدولية.

وشدد الرئيس السيسي على أن احتواء تهديدات أزمة الغذاء المتنامية، بشكل خاص على القارة الافريقية، يستدعى وضع رؤية مشتركة لتعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي العالمي.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن أحد أهم أولويات الرئاسة المصرية للجنة التوجيهية للنيباد، هي تفعيل البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية.

