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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فلكيا.. السعودية تعلن موعد غرة ربيع الأول 1445

فلكيا.. السعودية
فلكيا.. السعودية تعلن موعد غرة ربيع الأول 1445

تشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر  ربيع الاول يوم الجمعة 30 صفر 1445 الموافق 15 سبتمبر 2023 عند الساعة 04:39 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، الاقتران أحد منازل القمر، ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد، ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها، وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

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موعد غرة ربيع الأول

ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة (يوم الجمعة) عند الساعة 06:25 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (04) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (05) درجات وإضاءته (0.3 %) وسيغرب عند الساعة 07:10 مساءً بعد ( 25 دقيقة) من غروب الشمس وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر ربيع الأول “فلكياً (حسابياً)”.

سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر  تسمى "الإهلال"، وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بالعين المجردة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وسيكون ذلك متحققا في اليوم التالي.

وفي يوم السبت 16 سبتمبر 2023، ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:24 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (11) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (16) درجة وإضاءته (2.1%) وستكون رؤيته بالعين المجردة ممكنه في حال كانت السماء صافية، وسيغرب عند الساعة 07:18 مساءً بعد ( 54 دقيقة) من غروب الشمس.

هلال القمر الجديد رؤية هلال حسابات ربيع الأول

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