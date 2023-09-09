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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد القادة: قمة العشرين بنيودلهي تركز على اتفاقية الاقتصاد الأخضر والوقود الحيوي

أحد المسوؤلين بمؤتمر
أحد المسوؤلين بمؤتمر قمة العشرين بنيودلهي

قال أحد المسئولين، إن قادة نيودلهي وإعلان قادة نيودلهي يضم ٣ أشياء رئيسية وتضم كذلك أجماع كل الدول على النقاط التي تم الاتفاق عليها، فهناك ٨ اتفاقيات فيما يتعلق بالاتفاقيات الجيوسياسية تحت عنوان " السلام والرفاء وكوكب واحد"، فكل هذه المجموعات لاقت قبول كبير بين كل الدول بشكل جماعي قد دعمت أعلان قادة نيودلهي.

وأكد أحد المشاركين بإعلان قادة مجموعة العشرين أن هناك اتفاق بالأجماع على هذا البيان بقدرة الهند على رئاسة الوزراء على جمع كل الدول المتقدمة والنامية والاقتصادات الناشئة وروسيا والهند وكل الدول على نفس الطاولة.

وأضاف: فكانت هذه هي أكثر رئاسة طموحة  لمجموعة ال ٢٠ بسبب عدد النتائج التي تم التوصل إليها وكذلك الملحقات الكثيرة والتس تصل ل ١١٢ وهي مرتين ونصف أكتر مما تحقق من قبل.

وأوضح أن هذه الرئاسة لقة نيودلهي  سوف تجدوا الكثير من البصمات الهندية سواء لمسألة الأمن الغذائي او المبادئ العليا لاقتصاد للمحيط الازرق او خريطة الطريق للسياسة وتعافي الاراضي وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة كل ذلك يترك بصمة هندية على مجموعة العشرين ونتائجها.


وقال:  إن أحد الإيجابيات الأساسية التي نجد أثارها هي أننا حققنا تطور كبير في اتفاق الاقتصاد الأخضر وتمويل المناخ مع الدول الأخرى والتركيز على تقليل  انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة ٤٠% بحلول عام ٢٠٣٠  ووجود ووجود التحالف الخاص بالوقود الحيوي والتنمية المستدامة وتقليل مخاطر الكوارث الطبيعية.

الدول المتقدمة لاقتصادات الناشئة إنبعاثات الغازات الدفيئة الوقود الحيوى مخاطر الكوارث الطبيعية التنمية المستدامة

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