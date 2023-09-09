عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة العشرين تعترف بخطر الأزمات السياسية على الاقتصاد العالمي

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

اعترفت قمة دلهي لدول مجموعة العشرين 2023، بالتأثير الجيوسياسي الخطير على الاقتصاد العالمي، وفق ما ذكرت صحيفة ذا ايكونوميك تايمز الهندية.

وقال مسئول هندي يدعى إي إيه إم جايشانكار: "مع الإشارة إلى أن مجموعة العشرين ليست منصة لحل القضايا الجيوسياسية والأمنية، فقد أدرك القادة أن هذه يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي".

وقال مسؤول آخر  كبير في الوفد الهندي إن جميع الفقرات الـ83 المذكورة في إعلان مجموعة العشرين تحظى بالدعم الكامل من جميع أعضائها، بما في ذلك الصين وروسيا.

وصدر إعلان مجموعة العشرين في اليوم الأول من القمة التي تستضيفها الهند على مدى يومين، والتي شهدت مشاركة العديد من قادة العالم، بما في ذلك جو بايدن وريشي سوناك.

وقال أميتاب كانت، وهو مسؤول كبير في وفد مجموعة العشرين إلى الهند الدولة المضيفة، إن الصين وروسيا، اللتين غاب رئيسيهما عن القمة هذا العام، لم يقدما اعتراضات على الاعلان. 

وقال إن هناك إجماعا من جميع الدول على الإعلان بأكمله.
 

اعتراضات اعترف أزمات اقتصاد العالم الأزمات السياسية اقتصاد العالمي الجيوسياسي الصين وروسيا الاقتصاد العالمى الوفد الهندي اليوم الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

هزة أرضية محتملة في مصر بعد المغرب .. أول رد من البحوث الفلكية

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

موضوعات متعلقة

مجموعة العشرين تتعهد بزيادة قدرة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030

أول تعليق للرئيس الأمريكي على كارثة زلزال المغرب

سوى المنازل بالأرض.. آثار الزلزال المدمر في إقليم حوز بالمغرب.. شاهد

إعلان لرئيس الوزراء الهندي حول بيان قادة مجموعة العشرين

ارتفاع وفيات زلزال المغرب إلى 820 على الأقل وأكثر من 600 جريح

انهيار مروع للمساكن.. ماذا فعل زلزال المغرب برجل وأطفاله؟.. شاهد

هذا ما حذرت منه السفارة الأمريكية في المغرب اليوم.. توابع قادمة

البحث عن ناجين تحت أنقاض زلزال المغرب

ترشيحاتنا

تنسيق جامعة الأزهر 2023.. استمرار فتح الباب أمام تسجيل الرغبات حتى الثلاثاء

السيسي: احتواء تهديدات أزمة الغذاء يتطلب تعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي

كل الحاجة كانت بتتحرك.. مغاربة يروون لحظات الرعب أثناء الزلزال

بعد اللى حصل فى المغرب.. أهم 3 حاجات لازم تعملها أثناء الزلزال

الاتفاق تم.. خطوة أخيرة تفصل الأهلي عن التعاقد مع صفقة عالمية

السيسي يلتقي نظيره البرازيلي ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس وزراء الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الزلزال.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بإطلالة على البحر

بعد زلزال المغرب.. كيف يحمى ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم خلال الهزات الأرضية

بعد المشاركة في سفاح الجيزة.. 10 إطلالات لـ داليا شوقي أثارت الجدل

لتصحيح الرؤية| معلومات لا تعرفها من قبل عن عملية الليزك

فيديو

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ