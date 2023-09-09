قمة العشرين تعترف بخطر الأزمات السياسية على الاقتصاد العالمي

اعترفت قمة دلهي لدول مجموعة العشرين 2023، بالتأثير الجيوسياسي الخطير على الاقتصاد العالمي، وفق ما ذكرت صحيفة ذا ايكونوميك تايمز الهندية.

وقال مسئول هندي يدعى إي إيه إم جايشانكار: "مع الإشارة إلى أن مجموعة العشرين ليست منصة لحل القضايا الجيوسياسية والأمنية، فقد أدرك القادة أن هذه يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي".

وقال مسؤول آخر كبير في الوفد الهندي إن جميع الفقرات الـ83 المذكورة في إعلان مجموعة العشرين تحظى بالدعم الكامل من جميع أعضائها، بما في ذلك الصين وروسيا.

وصدر إعلان مجموعة العشرين في اليوم الأول من القمة التي تستضيفها الهند على مدى يومين، والتي شهدت مشاركة العديد من قادة العالم، بما في ذلك جو بايدن وريشي سوناك.

وقال أميتاب كانت، وهو مسؤول كبير في وفد مجموعة العشرين إلى الهند الدولة المضيفة، إن الصين وروسيا، اللتين غاب رئيسيهما عن القمة هذا العام، لم يقدما اعتراضات على الاعلان.

وقال إن هناك إجماعا من جميع الدول على الإعلان بأكمله.

