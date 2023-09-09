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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدحت صالح يحيي حفل الأساتذة في الأوبرا.. 29 سبتمبر

مدحت صالح
مدحت صالح

يستعد الفنان مدحت صالح، لإحياء حفله الغنائي ضمن مشروع الأساتذة، وذلك بدار الأوبرا المصرية يوم 29 سبتمبر الجاري. 

ويأتي الحفل ضمن مشروع الأساتذة، الذي بدأه مدحت صالح بحفل يوم 31 يوليو الماضي، وهو هو مشروع لإعادة إحياء تراث الأغاني المصرى. 

مدحت صالح - حمايا العزيز 

طرح، المطرب مدحت صالح أغنية جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية بعنوان “حمايا العزيز”، من كلمات وألحان محمد الحلفاوي، وتوزيع أحمد عبد الواحد وقام بعمل المكساج والماستر أسامة كمال.

 

الترويج للأغنية 

وروج مدحت صالح للأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير “إنستجرام”، وطرح البوستر الدعائى لها مع كتابة جزء من كلماتها  قائلا: “وشكراً وألف شكراً وألف شكر للي ربىَ واللي صان شكراً وألف شكراً وألف شكر للي كان بر الأمان.. اسمعوها دلوقتي كاملة على يوتيوب وكل منصات الموسيقى”.

تفاصيل حفل مدحت صالح 

من جهة أخرى، يستعد المطرب مدحت صالح لإحياء حفل غنائى يوم 14 من شهر سبتمبر الحالي، على المسرح الروماني بعمان.

ومن المفترض أن يشاركه الحفل المطربة ريهام عبد الحكيم، وهى الفنانة التى تشارك مدحت صالح معظم حفلاته خلال الفترة الأخيرة.

ومن المفترض أن يقدم مدحت خلال هذا الحفل مجموعة من أغاني الأفلام بتوزيع جديد، متمنيا أن تنال هذه التجربة إعجاب الجمهور.

مدحت صالح وحفل الأساتذة

في يوم 31 يوليو الماضي، قدم مدحت صالح حفلا غنائيا مختلفا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية تحت عنوان “الأساتذة”، والذى قدم من خلاله مجموعة متنوعة من الألحان التراثية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

تعد هذه الاحتفالية أول عروض مشروع الأساتذة الهادف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات أوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد.

وخلال الحفل، تغنى النجم مدحت صالح، بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب، ومحمد فوزى، ورياض السنباطى، وفريد الأطرش، وبليغ حمدى، وطلال مداح، والرحبانية وغيرهم، وذلك بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالي عصرى.

يذكر أن مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة، خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

مدحت صالح الفنان مدحت صالح مشروع الأساتذة الأوبرا الأوبرا المصرية دار الاوبرا المصرية

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