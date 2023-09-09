نيمار يتخطى بيليه وينفرد بلقب الهداف التاريخي للبرازيل

انفرد نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق الهلال السعودي، بلقب الهداف التاريخي لمنتخب لبرازيل متجاوزا الأسطورة الراحل بيليه.



وسجل نيمار الهدفين الرابع والخامس في فوز منتخب البرازيل على بوليفيا بنتيجة 5-1، فجر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.



ورفع نيمار رصيده مع منتخب البرازيل إلى 79 هدفا ليتعلى قائمة هدافي السيليساو على مر التاريخ، متجاوزا بيليه الذي تربع على العرش لعقود طويلة برصيد 77 هدفا.



يذكر أن نيمار انضم مؤخرا إلى صفوف الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.



ومن المقرر أن يخوض نيمار أولى مبارياته مع الهلال أمام الرياض 15 سبتمبر الجاري، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.