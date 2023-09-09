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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نيمار يتخطى بيليه وينفرد بلقب الهداف التاريخي للبرازيل

نيمار - بيليه
نيمار - بيليه

انفرد نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق الهلال السعودي، بلقب الهداف التاريخي لمنتخب لبرازيل متجاوزا  الأسطورة الراحل بيليه.


وسجل نيمار الهدفين الرابع والخامس في فوز منتخب البرازيل على بوليفيا بنتيجة 5-1، فجر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.


ورفع نيمار رصيده مع منتخب البرازيل إلى 79 هدفا ليتعلى قائمة هدافي السيليساو على مر التاريخ، متجاوزا بيليه الذي تربع على العرش لعقود طويلة برصيد 77 هدفا.


يذكر أن نيمار انضم مؤخرا إلى صفوف الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.


ومن المقرر أن يخوض نيمار أولى مبارياته مع الهلال أمام الرياض 15 سبتمبر الجاري، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

نيمار الهلال السعودي لبرازيل بيليه نيمار دا سيلفا

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