بعد الزلزال الكبير.. تواصل الهزات الارتدادية في مراكش منذ الليلة الماضية

أفاد موقع “هسبرس” المغربي بأن الهزات الارتدادية تواصلت في مراكش، طيلة الليلة الماضية، بعد الزلزال.

واصلت مراكش تسجيل هزات ارتدادية أخف من سابقتها طيلة الساعات الماضية.

وسجّلت، مباشرة بعد الهزة الأولى التي وقعت على الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة، هزة ثانية بعد أقل من عشرين دقيقة بقوة 5.7 درجات على سلم ريختر، ثم 3.9 درجات بعد 42 دقيقة بعد منتصف الليل.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، ففي الواحدة والربع من الصباح، سجّلت المنطقة ذاتها هزة ارتدادية بلغت قوتها 3.7 درجات على سلم ريختر، ثم 2.9 بعد أقل من 5 دقائق.



وسجلت الهزات الارتدادية درجات أشد ابتداء من الساعة الثالثة صباحا إلا 4 دقائق، إلى غاية الرابعة و14 دقيقة؛ وهي الفترة التي سجلت فيها 3 هزات متفرّقة بـ4 درجات على سلم ريختر.

ومنذ الرابعة و50 دقيقة إلى السابعة و28 دقيقة صباحا، سجّلت 4 هزات ارتدادية بالمنطقة ذاتها، بلغت درجة الأولى 3.8 على سلم ريختر والثانية 2.5 والثالثة 2.3 ثم الرابعة 2.8.

وحدثت الهزة الكبرى على عمق 8 كيلومترات، ووقعت عند التقاء خط العرض 30.961 درجة شمالا وخط الطول 8.413 درجة غربا، وفق ما أكده المعهد الوطني للجيوفيزياء.



ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.