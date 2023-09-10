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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عاجل| كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله.. و"الخلفية" تؤرق لاعب الفريق قبل السوبر الإفريقي

صدى البلد

في خطوة مفاجئة، قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستغناء عن خدمات مدافع الفريق محمود متولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

 

كولر يطلب رحيل محمود متولي

وأفادت تقارير صحفية بأن كولر يسعى إلى خروج محمود متولي من صفوف القلعة الحمراء في الفترة المقبلة على سبيل الإعارة، وذلك بعد تكرار إصابات اللاعب التي أثرت على مشاركته في المباريات.

 

إصابات متتالية لمحمود متولي

 

وتعرض محمود متولي لإصابة جديدة خلال معسكر الفريق في النمسا، مما يهدد مكانه في الفريق في الموسم الجديد. ويُذكر أن متولي تعرض لإصابات متكررة منذ انضمامه إلى صفوف الأهلي قادمًا من نادي الإسماعيلي.

 

مواجهة قوية في كأس السوبر الإفريقي

 

في سياق آخر، يستعد النادي الأهلي لمواجهة صعبة أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس السوبر الإفريقي 2023. ستُقام هذه المباراة في المملكة العربية السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية".

 

محمد الشناوي جاهز للمشاركة

 

من ناحية أخرى، كشف مصدر داخل المنتخب المصري عن موقف حارس مرمى المنتخب المصري، محمد الشناوي، من المشاركة مع فريقه الأهلي في مباراته المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي. وتعرض الشناوي لشد خفيف في مباراة مصر وإثيوبيا، ولكنه جاهز للمشاركة دون مشاكل تذكر.

 

وكان محمد الشناوي شعر بشد بسيط في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024، إلا أنه استكمل المباراة لنهايتها وقاد المنتخب للفوز بهدف دون رد في المباراة الختامية للتصفيات.

 

 

و هذه التطورات تشير إلى أن النادي الأهلي يسعى جاهدًا لتحقيق النجاحات في الموسم الجديد وأن التحديات الرياضية لا تتوقف أبدًا.

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