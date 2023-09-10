عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

كولر
كولر

أعلن اللاعب أحمد حسن عن رأي كولر في موديست عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أحمد حسن :"مصدر داخل الأهلي: كولر لم يتحفظ أو يعترض على سن موديست ولم يكن عائق نهائيا ويرى أن اللاعب في فورمة جيدة".

علق أنطوني موديست، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني السابق، أنه لم يحسم قراره النهائي بشان وجهته المقبلة.

وكانت تقارير صحفية، أكدت خلال الساعات الماضية، توصل النادي الأهلي لاتفاق نهائي مع موديست لضمه لمدة موسم واحد، على أن يخضع اللاعب للكشف الطبي اليوم الأحد.

وقال موديست في تصريحات لشبكة “سبورت 1” الألمانية:" هدفي هو الاستمرار في كرة القدم بعد مسيرة 16 عاما لأن هذا ما أحبه، لذا أريد خوض تحديا كبيرا آخرا".

وأضاف:" تلقيت بعض العروض هذا الصيف وسأتخذ القرار النهائي رفقة عائلتي الأسبوع القادم، لن أشعر بالخجل إذ اضطررت للعب في مستوى أقل إذا كان هذا مفيد لي، يجب أن أكون سعيدا بما أفعله".

ورحل أنطوني موديست صفقة الأهلي المحتملة عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني عقب نهاية عقده في 30 يونيو الماضي، ولا يرتبط البالغ من العمر 35 عاما بأي نادٍ في الوقت الحالي.

ولعب موديست لأندية نيس وأنجيه وجيروندان بوردو وبلاكبيرن روفرز وباستيا وهوفنهايم وكولن  وتيانجين تيانهاي بينما كان بوروسيا دورتموند آخر محطاته.

وخلال مسيرته الاحترافية التي انطلقت موسم 2006-2007، خاض موديست 478 مباراة، سجل 178 هدفا وصنع 38 مباراة، وحصل على 49 بطاقة صفراء و 3 بطاقات حمراء.

كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

كده معاه 11 "أبطال أفريقيا"| سرقة شعار النادي الأهلي.. والسبب فريق في الدوري التونسي| تفاصيل غريبة

بحبها ومعرفش القانون|طالب الثانوية :أقمت علاقة مع طالبة الإعدادي لـ 3سنوات

ترشيحاتنا

شاهد|قادة مجموعة العشرين يضعون أكاليل الزهور على ضريح الزعيم الهندي المهاتما غاندي

بعد أن افتتحه وزير التعليم|كل ما تريد معرفته عن معرض «أهلاً مدرستي»

لافروف: دول الغرب فشلت في فرض أوكرانيا كموضوع رئيسي على أجندة قمة العشرين

كهربا يزيد أوجاع الزمالك.. لوائح فيفا تصدم الفارس الأبيض بخطوتين

أول قرار مصري تجاه المتحف البريطاني.. القاهرة تلاحق لصوص الآثار| تقرير

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع بجنود التكتيكي بالمنطقة المركزية العسكرية

استقبلوه بالشماريخ.. عمرو دياب يشعل حماس الجمهور في أبو ظبى.. شاهد

انقذوا حلمي بكر| تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار الشهير وسبب اختفائه

فيديو

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

كان معمول لفيلم نجم شهير.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن كليب السخان

المغرب مجرد بروفة.. اعرف قوة زلزال الفناء وكيف سيمزق القشرة الأرضية «فيديوجراف»

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ