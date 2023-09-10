استعدادا لـ السوبر الإفريقي| رباعي الأهلي ينتظم في التدريبات الجماعية

انتظم الرباعي الدولي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب “التتش” بعد مشاركتهم مع منتخب مصر في مباراة إثيوبيا التي أقيمت يوم الجمعة الماضي ضمن تصفيات كاس الأمم الأفريقية المقبلة.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "عودة الرباعي الدولي للأهلي للتدريبات مع الفريق استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي"

وشارك محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية في التدريبات بعد الراحة التي حصلوا عليها أمس عقب الخروج من معسكر المنتخب.

ويستعد المارد الاحمر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل في السوبر الافريقي باللقاء الذي يقام على ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.