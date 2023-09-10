تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

علق الإعلامي خالد الغندور ، على صفقة النادي الأهلي للهداف الجديد موديست عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب خالد الغندور:"من وجهة نظري صفقة مميزة للنادي الاهلي اللاعب الهداف عملة نادرة و السن ليس له اهمية و معظم هدافي العالم كملوا في الملاعب لمراحل سنية كبيرة لصعوبة تعويضهم و الاهم هو قدرته علي التأقلم في الاجواء الافريقية المختلفة تماما عن اوروبا اللي قضي فيها عمره الكروي و لذالك ".

وأكمل :"لا تحكم علي اللاعب قبل ان يبدأ انتظر الملعب هو الفيصل و رغم عقده المرتفع لكن الميزة انه لاعب فري و بالتالي لم تدفع لشراءه من ناديه".

وكانت تقارير صحفية، أكدت خلال الساعات الماضية، توصل النادي الأهلي لاتفاق نهائي مع موديست لضمه لمدة موسم واحد، على أن يخضع اللاعب للكشف الطبي اليوم الأحد.

وقال موديست في تصريحات لشبكة “سبورت 1” الألمانية:" هدفي هو الاستمرار في كرة القدم بعد مسيرة 16 عاما لأن هذا ما أحبه، لذا أريد خوض تحديا كبيرا آخرا".

وأضاف:" تلقيت بعض العروض هذا الصيف وسأتخذ القرار النهائي رفقة عائلتي الأسبوع القادم، لن أشعر بالخجل إذ اضطررت للعب في مستوى أقل إذا كان هذا مفيد لي، يجب أن أكون سعيدا بما أفعله".

ورحل أنطوني موديست صفقة الأهلي المحتملة عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني عقب نهاية عقده في 30 يونيو الماضي، ولا يرتبط البالغ من العمر 35 عاما بأي نادٍ في الوقت الحالي.

ولعب موديست لأندية نيس وأنجيه وجيروندان بوردو وبلاكبيرن روفرز وباستيا وهوفنهايم وكولن وتيانجين تيانهاي بينما كان بوروسيا دورتموند آخر محطاته.

وخلال مسيرته الاحترافية التي انطلقت موسم 2006-2007، خاض موديست 478 مباراة، سجل 178 هدفا وصنع 38 مباراة، وحصل على 49 بطاقة صفراء و 3 بطاقات حمراء.