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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكاف يزف بشرى سارة لـ الأهلي حول مواجهتي سان جورج بدوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) موعد مواجهتي الأهلي أمام سان جورج الاثيوبي في ذهاب واياب دور الـ32 من منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا.

وقرر الكاف إقامة مباراتي الأهلي وسان جورج الإثيوبي باستضافة من جانب الفريق الأحمر على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في ظل لعب الفريق الإثيوبي خارج أرضه بسبب عدم وجود ملعب جاهز لاستضافة مباريات الفريق في إثيوبيا طبقًا لاشتراطات الكاف.

ويلتقي الأهلي مع سان جورج في ذهاب الدور 32 من البطولة يوم الجمعة 22 سبتمبر المقبل في ستاد القاهرة، على أن يتم لعب لقاء الإياب بين الفريقين يوم السبت 30 سبتمبر في الملعب نفسه، لتحديد المتأهل لدور المجموعات من البطولة.

وتأهل فريق سان جورج للدور 32 من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز في الذهاب والإياب على كم كم بطل زنجبار بهدفين مقابل هدف ثم الفوز بثلاثة أهداف لهدف ليتأهل لمواجهة الأهلي بطل النسخة السابقة والذي تم إعفائه من الدور التمهيدي من البطولة.

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