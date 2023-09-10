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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الأهلي.. الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي

الاهلي
الاهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، مساء اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة؛ وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري، على بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وكتب أحمد شوبير، حارس الأهلي السابق، عبر حسابه على “فيس بوك”: “لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي”.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، يوم الجمعة المقبل، في السوبر الإفريقي، وهو اللقاء الذي يقام على ملعب الملك فهد الدولي، في مدينة الطائف، بالمملكة العربية السعودية.

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