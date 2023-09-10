عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هو إيه الحكاية| عمرو الدرديري: كولر مش بيعيش له دكتور

صدى البلد

انتقد الإعلامي عمرو الدرديري، مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب عمرو الدرديري، عبر حسابه الخاص على موقع “فيس بوك”: “هو إيه الحكاية.. كولر مش بيعيش له دكتور!”.

وكان الإعلامي إبراهيم فايق، قد كشف تفاصيل جديدة بشأن إقالة طبيب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الدكتور تامر أبو العينين من منصبه.

وقال إبراهيم فايق، عبر تصريحات تليفزيونية: بدأ الأمر باتصال هاتفي تلقاه أبو العينين من خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي؛ لطلب عقد جلسة عاجلة، في الواحدة ظهرا؛ لمناقشة بعض الأمور.

وأضاف: أبو العينين طلب تأجيل الحضور حتى موعد المران في السادسة مساء، ولكن مدير الكرة في النادي الأهلي رفض، وأصر على الحضور في الواحدة ظهرًا.

شكاوي لاعبي الأهلي

وأضاف: جلسة خالد بيبو مع تامر أبو العينين، شهدت تأكيد مدير الكرة في النادي الأهلي، على وجود شكاوى من بعض اللاعبين، بشأن الإصابات العضلية، وخص بالذكر “عمرو السولية، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم”.

وأشار إلى أن تامر أبو العينين فوجئ بالاتهامات الموجهة إليه، وأكد لمدير الكرة، عدم صحة هذه الأنباء، ومنحه دليلا قاطعا، قائلا له بالحرف “اللعيبة بتشتكي ازاي والسولية ومتولي كانوا عندي إمبارح في عيادتي الخاصة؛ للحصول على حقن بلازما؟”.

كولر أخبار كولر أوامر كولر طبيب الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

هجوم من أعضاء الزمالك على خالد لطيف أثناء تقديمه لأوراق الترشح بالنادي

مخلصتش| أزمة "قلم حسين الشحات" تشتعل من جديد.. النيابة تنتظر تقرير الخبير.. والوزارة تتنصل

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

ترشيحاتنا

لو هتسافر.. كيفية استخراج فيش جنائي

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023.. الحدود الدنيا للكليات والمعاهد نظام 3 و5 سنوات

قيام الليل .. حكمه وأفضل أوقاته عند جمهور العلماء

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. خطوات تسجيل الرغبات

جمال شعبان يوضح أسباب خطورة تناول حلوى المولد ..فيديو

قرار عاجل من سلطان عمان بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية وعلاجية للمغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو انت مريض قولون | احذر هذه الاطعمه

أبعد عنها فورا |5 أخطاء شائعة تسبب ضعف صحة الأمعاء وزيادة الوزن

طريقة تحضير الأرز المبهر فى دقايق

أثناء قضائهما شهر العسل.. نهاية مأساوية لعروسين في زلزال المغرب.. تفاصيل

فيديو

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ