هو إيه الحكاية| عمرو الدرديري: كولر مش بيعيش له دكتور

انتقد الإعلامي عمرو الدرديري، مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب عمرو الدرديري، عبر حسابه الخاص على موقع “فيس بوك”: “هو إيه الحكاية.. كولر مش بيعيش له دكتور!”.

وكان الإعلامي إبراهيم فايق، قد كشف تفاصيل جديدة بشأن إقالة طبيب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، الدكتور تامر أبو العينين من منصبه.

وقال إبراهيم فايق، عبر تصريحات تليفزيونية: بدأ الأمر باتصال هاتفي تلقاه أبو العينين من خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي؛ لطلب عقد جلسة عاجلة، في الواحدة ظهرا؛ لمناقشة بعض الأمور.

وأضاف: أبو العينين طلب تأجيل الحضور حتى موعد المران في السادسة مساء، ولكن مدير الكرة في النادي الأهلي رفض، وأصر على الحضور في الواحدة ظهرًا.

شكاوي لاعبي الأهلي

وأضاف: جلسة خالد بيبو مع تامر أبو العينين، شهدت تأكيد مدير الكرة في النادي الأهلي، على وجود شكاوى من بعض اللاعبين، بشأن الإصابات العضلية، وخص بالذكر “عمرو السولية، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم”.

وأشار إلى أن تامر أبو العينين فوجئ بالاتهامات الموجهة إليه، وأكد لمدير الكرة، عدم صحة هذه الأنباء، ومنحه دليلا قاطعا، قائلا له بالحرف “اللعيبة بتشتكي ازاي والسولية ومتولي كانوا عندي إمبارح في عيادتي الخاصة؛ للحصول على حقن بلازما؟”.