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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ الاقتصاد: حضور مصر بقمة العشرين تأكيد على جودة ومكانة اقتصادنا

قمة العشرين
قمة العشرين

قال الدكتور نور ندا أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية بالقاهرة،  إن قمة العشرين تعكس حضور قوي للاقتصاد المصري دوليا سواء في قمة العشرين بنيودلهي أو بقمة البريكس، مما يؤكد الثقة وأعطاء شهادة حول جودة ومكانة الاقتصاد المصري على التوازي.


أكد ندا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “نشرة الأخبار”المذاع على فضائية “الدي أم سي” تقديم الإعلامي" هيثم سعودي" أن مجموعة العشرين تتحدث عن ٨٥% من حجم الناتج القومي العالمى، و٧٥% من حجم التجارة العالمية.

مجموعة العشرين تتكون من 19 دولة+ دول الاتحاد الأوروببي، وهناك جهود دولية لأنضمام أفريقيا للعشرين

وأضاف أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية بالقاهرة أن مصر تحضر هذه الدورة كمثل عن أفريقيا، لافتا إلى أن مجموعة العشرين تتكون من ١٩ دولة بالإضافة ألى دول الإتحاد الأوروبي، وهناك ضغوط دولية من أجب أن تكون ان تكون أفريقيا ممثلة، ووجود مصر يؤكد أنه رغم المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري إلا أن إمكانيات وأفاق التطور والنمو والنهوض بالاقتصاد المصري عظيمة مما يعطي شهادة ضخمة على مثابة الوضع الاقتصادي المصري.

الاقتصادي المصري قمة العشرين الناتج القومي العالمى حجم التجارة العالمية إفريقيا قمة البريكس مكانة الاقتصاد المصري

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