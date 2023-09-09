الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من حادث نووي في أوكرانيا

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من تهديد محتمل للسلامة النووية بسبب تصاعد القتال بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، داخل أوكرانيا، التي واصلت قواتها هجومها المضاد يوم السبت.

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن خبراءها المنتشرين في محطة زابوريزهيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا أبلغوا عن سماع دوي انفجارات عديدة خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر محتمل على زيادة النشاط العسكري في المنطقة. لم يكن هناك ضرر للمحطة.

كما حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة: "ما زلت أشعر بقلق عميق بشأن المخاطر المحتملة التي تواجه المحطة في هذا الوقت من التوتر العسكري المتزايد في المنطقة".

أشار إلى أنه تم إبلاغ فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن عدد الموظفين في محطة الطاقة النووية قد تم تخفيضه مؤقتا إلى الحد الأدنى بسبب المخاوف من حدوث المزيد من النشاط العسكري في المنطقة.

قال غروسي: "مهما حدث في منطقة الصراع، أينما كان، فإن الجميع سيخسرون من وقوع حادث نووي، وأحث على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب حدوث ذلك".

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا عن قلقها من أن القتال قد يتسبب في تسرب إشعاعي محتمل من المنشأة، وهي واحدة من أكبر عشر محطات للطاقة النووية في العالم. تم إغلاق المفاعلات الستة في المحطة منذ أشهر، لكنها لا تزال بحاجة إلى الطاقة والموظفين المؤهلين لتشغيل أنظمة التبريد المهمة وميزات السلامة الأخرى.

مع ضغط القوات الأوكرانية لتوسيع مكاسبها بعد الاستيلاء مؤخرًا على قرية روبوتين في منطقة زابوريزهيا؛ أشارت وزارة الدفاع البريطانية في تقريرها الأخير إلى أن روسيا جلبت تعزيزات لإحباط التقدم الأوكراني.

أشار معهد دراسة الحرب ومقره واشنطن إلى أن الجيش الروسي أجرى تغييرات ملحوظة في هيكل القيادة والسيطرة الخاص به من أجل "حماية البنية التحتية للقيادة وتحسين تبادل المعلومات".