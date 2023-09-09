طوابير أمام مراكز التبرع بالدم في المغرب لإنقاذ مصابي الزلزال المدمر| شاهد

وثقت مقاطع فيديو متداولة، إقبالا كبيرا من مواطني المغرب وأبناء الدول العربية، على مراكز التبرع بالدم؛ لإنقاذ وعلاج الجرحى والمصابين جراء الزلزال المدمر.

جاء ذلك، بعد أن أعلن مسؤول المركز المغربي الجهوي لتحاقن الدم في مراكش، أن جرحى الزلزال الذي ضرب البلاد، يحتاجون إلى كميات كبيرة من الدم.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن المسؤول، قوله: إن "الجرحى سيحتاجون بالتأكيد إلى كميات كبيرة من الدم"، مؤكدًا أن المركز مستعد لاستقبال المتبرعين.

وتوافد عدد كبير من المواطنين، اليوم السبت، على المركز، وذلك استجابة لنداءات التبرع بالدم.

وتجري حاليًا تعبئة كبيرة في مستشفيات مراكش من أجل علاج الجرحى.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، أعلنت اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في البلاد إلى 1037 قتيلا.

وقالت الداخلية المغربية، في بيان صادر عنها، إنه تم تسجيل 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء زلزال مراكش وفق آخر حصيلة.

ولفتت الداخلية المغربية إلى أنه تسجيل 542 حالة وفاة في إقليم الحوز مركز الزلزال.