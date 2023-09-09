وسط اتهام لها بالشيخوخة| بيلوسي ترشح نفسها نائبة عن كاليفورنيا.. لهذا السبب

أعلنت زعيمة مجلس النواب الديمقراطية السابقة، نانسي بيلوسي، البالغة من العمر 83 عامًا، عن سعيها لإعادة انتخابها لمقعدها كنائبة عن ولاية كاليفورنيا.

وقالت “بيلوسي” على موقع "إكس" عبر حسابها الخاص، "يجب على بلادنا أن تُظهر للعالم أنّ علمنا لا يزال يلمع".

وأضافت: "لهذا السبب سأترشح لإعادة انتخابي".

ويأتي إعلان بيلوسي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة، انتقادا بسبب شيخوخة طبقتها السياسية، إذ إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن يبلغ من العمر 80 عاماً، بينما يبلغ منافسه دونالد ترامب 77 عاماً.

وصعدت بيلوسي في أخر ظهور لها الحرب الكلامية بينها وبين الرئيس السابق دونالد ترامب حين قالت إن الولايات المتحدة سيكون محكوم عليها بالفشل والهلاك إذا تم انتخاب الرئيس السابق لولاية أخرى في البيت الأبيض في عام 2024.

وفي مقال نُشر في مجلة "إنتليجنسر" سُئلت بيلوسي عن احتمالية ولاية ترامب الثانية حيث إنه هو المرشح الأول من قبل الحزب الجمهوري لعام 2024 ويتقدم على الرئيس جو بايدن في بعض استطلاعات الرأي العامة.