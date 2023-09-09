بعد ضرب إعصار دانيال لليابسة.. مصرع 10 أشخاص في فيضانات اليونان

انتشلت فرق البحث والإنقاذ في اليونان، عددا من المواطنين، من مياه الفيضانات، اليوم السبت، في أثناء انتقالهم إلى القرى الأكثر تضررا من إعصار دانيال والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في وسط اليونان هذا الأسبوع.

وتحركت فرق الإنقاذ اليوم إلى قرى قريبة من مدينة لاريسا وبالقرب من نهر بينيوس.

وأغلقت السلطات الطريق السريع الوطني الذي يربط أثينا بمدينة سالونيك الشمالية بسبب الفيضانات.

وضرب إعصار دانيال- أسوأ إعصار منذ بدء التسجيل في عام 1930- اليونان، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الثلاثاء، مخلفة وراءها دمارًا بعد موجة حر صيفية قياسية تسببت في حرائق غابات ضخمة، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وجرفت السيول المنازل وانهارت الجسور ودمرت الطرق وسقطت خطوط الكهرباء وماتت المحاصيل في سهل ثيساليا الخصب.

ورفعت السلطات، التي كافحت لإجلاء السكان من المناطق التي غمرتها الفيضانات، عدد القتلى إلى 10 أشخاص بعد ظهر الجمعة.

وأضافوا أنه تم الإبلاغ عن فقدان 4 أشخاص.

جاء الفيضان في اليونان في أعقاب حريق غابات ضخم في الشمال وكان الصيف الأكثر سخونة في البلاد على الإطلاق. ويقول العلماء إن البلاد تقع على الخط الأمامي لتغير المناخ، مع تزايد حوادث الطقس الغريبة.

وشهدت أنحاء العالم ظواهر مناخية في الأسابيع الأخيرة، مع حدوث فيضانات في الدول الاسكندنافية وجنوب شرق أوروبا وهونج كونج، وفي المقابل، شهدت الهند شهر أغسطس الأكثر جفافاً منذ بدء تسجيل البيانات قبل أكثر من قرن من الزمان.