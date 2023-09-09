عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بشرى سارة لمنتظري بديل Galaxy S23 الأرخص من سامسونج

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S23 FE القادم

أفادت تسريبات جديدة أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق هاتف Galaxy S23 FE والذي يعد البديل الأرخص لـ Galaxy S23 الرائد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث قد يصل الهاتف للأسواق مع نهاية شهر سبتمبر الحالي. 

وبحسب موقع GSMArena فإنه قد تم رصد صفحة دعم رسمية لـ هاتف Galaxy S23 FE بالفعل عبر الإنترنت، كما أن الهاتف قد حصل على شهادة TENAA، والتي قدمت بعض الصور الحية وتفاصيل المواصفات الخاصة بالهاتف. 

 

وأشارت التسريبات إلى أن هاتف سامسونج Galaxy S23 FE سيأتي إما مع معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية أو بمعالج Exynos 2200 من شركة سامسونج، وذلك اعتمادًا على المنطقة الجغرافية.

وسيحصل هاتف سامسونج Galaxy S23 FE على ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت رام ، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير OneUI 5.1. 

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE بشاشةمن نوع  AMOLED قياس 6.4 بوصة توفر جودة +Full HD ودقة 2340 × 1080 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، كما تدعم الشاشة  16 مليون لون، أو عمق ألوان 8 بت. 

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy S23 FE كاميرا رئيسية جديدة بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS، وسيحتوي على كاميرا تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x ، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل ، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE على بطارية كبيرة تبلغ 4370 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات. 

سامسونج Galaxy S23 FE البديل الأرخص لـ Galaxy S23 هاتف Galaxy S23 FE مواصفات سامسونج Galaxy S23 FE سامسونج Galaxy S23 FE هواتف سامسونج 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

100 ألف جنيه مني للجدعان الشقيانين| أحمد العوضي : جاوبوا على السؤال دا

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

قائمة حسين لبيب لانتخابات الزمالك | الأسماء كاملة

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

ترشيحاتنا

فالق كبير.. أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن بؤرة زلزال المغرب

تعليق مفاجئ من الموسيقار عمر خيرت على أغاني المهرجانات| فيديو

احتفالية تكريم لأبناء ضباط المراقبة الجوية من المتفوقين علميا ورياضيا| صور

دبلوماسي سابق: قمة العشرين التجمع الأهم والأكثر تأثيرًا على الاقتصاد العالمي

نجم كبير في نادٍ عالمي .. فشل صفقة بديل محمد صلاح باتحاد جدة

ترحموا على أولادي| شاهد… آباء وأمهات مغاربة يبحثون عن أبنائهم تحت ركام الزلزال.. مشاهد تدمي القلوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحمي نفسك من أضرار الزلازل

أغلى من الذهب ووجدوه بمقبرة توت عنخ آمون | لماذا أحب الفراعنة الحديد؟

طريقة تحضير كيكة شاي بالليمون

"جعفر العمدة" آخر أعماله.. السيناريست مهاب طارق يحتفل بخطوبته.. صور

فيديو

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ