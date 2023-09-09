بشرى سارة لمنتظري بديل Galaxy S23 الأرخص من سامسونج

أفادت تسريبات جديدة أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق هاتف Galaxy S23 FE والذي يعد البديل الأرخص لـ Galaxy S23 الرائد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث قد يصل الهاتف للأسواق مع نهاية شهر سبتمبر الحالي.

وبحسب موقع GSMArena فإنه قد تم رصد صفحة دعم رسمية لـ هاتف Galaxy S23 FE بالفعل عبر الإنترنت، كما أن الهاتف قد حصل على شهادة TENAA، والتي قدمت بعض الصور الحية وتفاصيل المواصفات الخاصة بالهاتف.

وأشارت التسريبات إلى أن هاتف سامسونج Galaxy S23 FE سيأتي إما مع معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية أو بمعالج Exynos 2200 من شركة سامسونج، وذلك اعتمادًا على المنطقة الجغرافية.

وسيحصل هاتف سامسونج Galaxy S23 FE على ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت رام ، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير OneUI 5.1.

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE بشاشةمن نوع AMOLED قياس 6.4 بوصة توفر جودة +Full HD ودقة 2340 × 1080 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، كما تدعم الشاشة 16 مليون لون، أو عمق ألوان 8 بت.

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy S23 FE كاميرا رئيسية جديدة بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS، وسيحتوي على كاميرا تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x ، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل ، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE على بطارية كبيرة تبلغ 4370 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.