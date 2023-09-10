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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تحصينات الخروج من المنزل .. رددها يحفظك الله ويحميك

صدى البلد

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن من تحصينات الخروج من المنزل أن يرفع المسلم رأسه إلى السماء عندما يخرج من المنزل ويقول : (اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي)، روى أبو داود وغيره واللفظ له عن أم سلمة قالت : ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إﻻ رفع رأسه إلى السماء فقال ((اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي)). 

تفسير الدعاء 

1-( أن أضل ) بفتح الألف ( أو أضل ) بضم الألف، فالكلمة الثانية هنا وفي باقي الحديث من قبيل المبني للمجهول .
ومعنى أن أضل من الضلالة ، أو أزل من زلة القدم كناية عن وقوع الذنب من غير قصد .
( أو أجهل ) أي أفعل فعل الجهال من الإضرار والإيذاء ( أو يجهل على ) على بناء المحهول أي يفعل الناس بي أفعال الجهال من إيصال الضرر إلي . 
2- فائدة هذا التحصين أنه لجوء إلى الله تعالى أن يعصمك من هذه الأمور الأربعة أنتقع من المسلم أو أن تقع عليه من الغير .
3-علينا أن نتذكر أن من لجأ إلى الله تعالى كفاه الله عز وجل ما أهمه ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) . 
4-من السنة أن تضم هذا التحصين عندما تخرج من بيتك إلى التحصين السابق فتتحصن بهما .

دعاء الخروج من المنزل في السنة النبوية

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بسمِ اللَّه، توَكلتُ علَى اللَّهِ ، اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِك أن أضلَّ أو أُضَلَّ ، أو أزلَّ أو أُزَلَّ ، أو أظلِمَ أو أُظلَمَ ، أو أجهلَ أو يُجهَلَ عليَّ".

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرج الرجلُ من بيتِه فقال : بسمِ اللهِ ، توكَّلتُ على اللهِ ، لا حولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ ، فيقالُ له : حسبُكَ ، قد هُدِيتَ وكُفيتَ ووُقِيتَ . فيتنحَّى له الشيطانُ ، فيقول له شيطانٌ آخرُ : كيف لك برجلٍ قد هُدِيَ وكُفِيَ ووُقِيَ"

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحصَّنتُ بالذي لا إلهَ إلَّا هو إلهي وإلهُ كلِّ شيءٍ واعتصمتُ بربِّي وبربِّ كلِّ شيءٍ وتوكلتُ على الحيِّ الذي لا يموتُ واستدفعتُ الشرَّ بلا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ ، حسبيَ اللهُ ونعمَ الوكيلُ"
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن قال إذا خرَجَ من بَيتِه: بسمِ اللهِ توَكَّلْتُ على اللهِ، ولا حَولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ، يُقالُ له: هُديتَ وكُفيتَ ووُقيتَ، وتَنَحَّى عنه الشيطانُ"

إذا خرج المسلم من بيته قاصداً سفراً؛ ثمّ نزل منزلاً ليستريح؛ ففي الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا، فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ ما خَلَقَ، فإنَّه لا يَضُرُّهُ شيءٌ حتَّى يَرْتَحِلَ منه).

أهمية دعاء الخروج من المنزل

إن الدعاء يعمل على تحصين المسلم في جميع الأوقات والأحوال، ولاسيما عند الخروج من المنزل، فالجميع يفكر في المصالح والأمور التي ينبغي عليهم قضائها عقب الخروج من البيت، ولا يهتمون بالتفكير فيما قد يواجهونه من صعوبات وعقبات، وفي أحيان كثيرة يكون هناك أعداء متربصين بالمنزل، فالكثير منهم قد لا يتذكر ترديد دعاء الخروج من المنزل الذي علمنا إياه سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.

وتمكن أهمية هذا الدعاء في أنه يعمل علي تحصين وحفظ المنزل بإذنه تعالي، ومن يقول هذا الدعاء يرعاه رب العباد حتى يعود إلي منزله مجدداً،  فالدعاء هو الصلة والرابط بين العبد ومولاه، لذلك يجب الحفاظ عليه وملازمته في كل وقت وحين، وعدم الابتعاد عنه لأي سببا مهما كان.

إن الدعاء من أعظم العبادات في الإسلام، فهذه العبادة ترد القضاء وتمنع البلاء، وتدفع الشرور والمحن عن الإنسان، وحتى وإن لم يتحقق للإنسان مقصده من الدعاء، فيجب أن يعي جيدًا أن الله تعالي لم يمنع عنه شيئًا إلا لحكمة لا يعلمها إلا هو، فقد يكون فيه شراً كثيراً وهو لا يعلم، فالله تعالي لا يقدر لعباده سوي الخير والصلاح في هذه الحياة الدنيا.

دعاء الخروج من المنزل دعاء الخروج من المنزل في السنة النبوية

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