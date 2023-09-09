بعد ضرب الزلزال ..تونس تعلن توجه فرق الحماية المدنية للمغرب

أعلنت تونس ،اليوم السبت، توجه فرق من الحماية المدنية إلى المغرب للمساعدة في البحث والإنقاذ عقب الزلزال.

كما أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي ،اليوم السبت، عن استعدادها لتقديم المساعدة للشعب المغربي جراء الزلزال المدمر الذي تعرض له البلاد.

وقالت الامين العام لجمعية الهلال الاحمر الكويتي مها البرجس ان الجمعية تواصلت مع جمعية الهلال الاحمر المغربي لتقديم أحر التعازي بضحايا الزلزال والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ووقع الزلزال المدمر على عمق ضحل نسبيا يبلغ 18.5 كيلومتر (11.4 ميلا)، وكان مركزه في جبال أطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا (44.7 ميلا) جنوب غرب مدينة مراكش، وأسفر عن مقتل 1037 قتيلا.

وقالت الداخلية المغربية في بيان صادر عنها، إنه تم تسجيل 1037 قتيلا و1204 إصابات بينها 721 حالة حرجة جراء زلزال مراكش وفق آخر حصيلة.