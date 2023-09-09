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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

الأمن السيبراني الإماراتي يصدر تحذيرا عاجلا لمستخدمي آيفون وأندرويد

تحذيرعاجل لمستخدمي
تحذيرعاجل لمستخدمي آيفون وأندرويد

أصدر مجلس الأمن السيبراني الإماراتي  تحذيرًا عاجلا لجميع مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد من وجود ثغرة أمنية خطيرة في هواتفهم تسمح بالوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة والتحكم الكامل في الأجهزة. 

حذر المجلس من أن مشكلة تتعلق بالأمن السيبراني قد تؤثر على مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد، ونصح المستخدمين بتثبيت آخر التحديثات التي طرحتها شركتا آبل وجوجل لمعالجة مثل هذه الثغرات. 

وبحسب صحيفة Khaleej Times فإن المجلس أشار إلى أن ضرورة الالتزام بالتحديث الطارئ لشركة آبل والذي يعالج ثغرات أمنية خطيرة تحمل رقم CVE-2023-41064 وCVE-2023-41061 وكذلك ثغرة CVE-2023-35674 لمستخدمي هواتف أندرويد.  

وقال باحثون في Citizen Lab إنهم عثروا على برامج تجسس مرتبطة بشركة الاستخبارات الإلكترونية NSO التي استغلت ثغرة تم اكتشافها حديثًا في أجهزة آبل. 

وأثناء فحص جهاز أبل الخاص بموظف في إحدى مجموعات المجتمع المدني في واشنطن الأسبوع الماضي، قال Citizen Lab في بيان إنه وجد أن الخلل قد تم استخدامه لإصابة ببرنامج تجسس تابع لشركة NSO.  

وقال Citizen Lab إن شركة آبل أكدت لهم أن استخدام ميزة الأمان العالي "Lockdown Mode" المتوفرة على أجهزة آبل يمنع هذا الهجوم بالتحديد. 

وأشار Citizen Lab إلى إن الخلل سمح باختراق آيفون التي تعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 16.6 دون أي تفاعل من الضحية، والتحديث الجديد يعمل على إصلاح هذه الثغرة الأمنية. 

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