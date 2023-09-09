وضع الجالية المصرية في المغرب بعد الزلزال المدمر.. فيديو

أكد السفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب، أنه لا توجد إصابات للجالية المصرية نتيجة لزلزال المغرب.



وقال السفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الضحايا والمصابين في ارتفاع ولكن إلى الآن الجالية المصرية في المغرب أحوالها مطمئنة".



وأضاف السفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب،: "تم تشكيل خلية أزمة داخل السفارة وهي معنية بالتواصل على مدار الساعة مع السلطات المغربية وجمعية الجالية ومع نقاط اتصال الجالية".



وأشار السفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب،: "إلى الآن لم يرد أي بلاغ بضحايا أو مصابين"، موضحا: "الأماكن التي تركزت فيها الضحايا هي أماكن نائية وجبلية ولا تواجد بها اى من الجالية المصرية".

