بعد المغرب.. أكثر الزلازل دموية على مدى السنوات الـ 25 الماضية

أدى الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من يوم الجمعة إلى مقتل أكثر من ألف شخص. وفيما يلي نظرة على أعنف الزلازل خلال الـ 25 عامًا الماضية وفقا للبيانات التي نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وبحسب الهيئة الأمريكية، شهدت المغرب أمس، 8 سبتمبر 2023، زلزال بقوة 6.8 درجة علي مقياس ريختر أودي بحياة أكثر من 1000 شخص.

وخلال نفس العام وبالتحديد في 6 فبراير 2023، في تركيا وسوريا، قتل زلزال بقوة 7.8 درجة أكثر من 21600 شخص. أما في 25 أبريل 2015: في نيبال، قُتل أكثر من 8800 شخص بسبب زلزال بقوة 7.8 درجة.

وفي 11 مارس 2011: زلزال بقوة 9.0 درجة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان يؤدي إلى حدوث تسونامي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 18400 شخص.

بينما في 12 يناير 2010: في هايتي، قُتل أكثر من 100 ألف شخص بسبب زلزال بقوة 7.0 درجة. قدرت الحكومة عدد القتلى بنحو 316.000، لكن حجم الدمار جعل من المستحيل إجراء إحصاء دقيق.

وفي 12 مايو 2008: ضرب زلزال بقوة 7.9 درجة شرق سيتشوان في الصين، مما أدى إلى مقتل أكثر من 87500 شخص. بينما في 27 مايو 2006: قُتل أكثر من 5700 شخص عندما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جزيرة جاوة الإندونيسية.

وفي 8 أكتوبر 2005: زلزال بقوة 7.6 درجة يقتل أكثر من 80 ألف شخص في منطقة كشمير الباكستانية. وخلال 26 ديسمبر 2004: زلزال بقوة 9.1 درجة في إندونيسيا يؤدي إلى حدوث تسونامي في المحيط الهندي، مما أسفر عن مقتل حوالي 230 ألف شخص في عشرات البلدان.

وبالعودة لعام 2003، تحديدا في 26 ديسمبر: ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة جنوب شرق إيران، مما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص. وقبل ذلك بعامين يوم 26 يناير 2001: زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب ولاية جوجارات في الهند، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 20 ألف شخص.

وفي النهاية يوم 17 أغسطس 1999: زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب مدينة إزميت في تركيا، مما أسفر عن مقتل حوالي 18 ألف شخص.