عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد المغرب.. أكثر الزلازل دموية على مدى السنوات الـ 25 الماضية

صدى البلد

أدى الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من يوم الجمعة إلى مقتل أكثر من ألف شخص. وفيما يلي نظرة على أعنف الزلازل خلال الـ 25 عامًا الماضية وفقا للبيانات التي نشرتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. 

 

وبحسب الهيئة الأمريكية، شهدت المغرب أمس، 8 سبتمبر 2023، زلزال بقوة 6.8 درجة علي مقياس ريختر أودي بحياة أكثر من 1000 شخص.

 

وخلال نفس العام وبالتحديد في  6 فبراير 2023، في تركيا وسوريا، قتل زلزال بقوة 7.8 درجة أكثر من 21600 شخص. أما في  25 أبريل 2015: في نيبال، قُتل أكثر من 8800 شخص بسبب زلزال بقوة 7.8 درجة.

 

وفي 11 مارس 2011: زلزال بقوة 9.0 درجة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان يؤدي إلى حدوث تسونامي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 18400 شخص.

 

بينما في  12 يناير 2010: في هايتي، قُتل أكثر من 100 ألف شخص بسبب زلزال بقوة 7.0 درجة. قدرت الحكومة عدد القتلى بنحو 316.000، لكن حجم الدمار جعل من المستحيل إجراء إحصاء دقيق.

 

وفي  12 مايو 2008: ضرب زلزال بقوة 7.9 درجة شرق سيتشوان في الصين، مما أدى إلى مقتل أكثر من 87500 شخص. بينما في  27 مايو 2006: قُتل أكثر من 5700 شخص عندما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جزيرة جاوة الإندونيسية.

 

وفي  8 أكتوبر 2005: زلزال بقوة 7.6 درجة يقتل أكثر من 80 ألف شخص في منطقة كشمير الباكستانية. وخلال  26 ديسمبر 2004: زلزال بقوة 9.1 درجة في إندونيسيا يؤدي إلى حدوث تسونامي في المحيط الهندي، مما أسفر عن مقتل حوالي 230 ألف شخص في عشرات البلدان.

 

وبالعودة لعام 2003، تحديدا في  26 ديسمبر: ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة جنوب شرق إيران، مما تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف شخص. وقبل ذلك بعامين يوم  26 يناير 2001: زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب ولاية جوجارات في الهند، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 20 ألف شخص.

 

وفي النهاية يوم 17 أغسطس 1999: زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب مدينة إزميت في تركيا، مما أسفر عن مقتل حوالي 18 ألف شخص.

أثار الزلازل المغرب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

100 ألف جنيه مني للجدعان الشقيانين| أحمد العوضي : جاوبوا على السؤال دا

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

تعويض عمرو أديب .. قرار عاجل ضد محمد رمضان

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

نجم كبير في نادٍ عالمي .. فشل صفقة بديل محمد صلاح باتحاد جدة

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يساعد روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.. ما القصة؟

شديد الحرارة .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد 10 سبتمبر

للكادحين .. 5 عربيات مستعملة بـ 12 ألف جنيه

المغرب تعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الزلزال المدمّر

15 عضوا بالكونجرس لـ بايدن: إسرائيل تمارس التمييز ضد الأمريكيين من أصل فلسطيني

الأمن السيبراني الإماراتي يصدر تحذيرا عاجلا لمستخدمي آيفون وأندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

كيف تحمي نفسك من أضرار الزلازل

أغلى من الذهب ووجدوه بمقبرة توت عنخ آمون | لماذا أحب الفراعنة الحديد؟

طريقة تحضير كيكة شاي بالليمون

فيديو

اعتدى على صغار وقاصرات.. قرار قضائي عاجل ضد صيدلي مدينة نصر

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ